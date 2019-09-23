Самые страшные ДТП в истории Украины: жуткие факты (18+)

Сразу несколько смертельных аварий с общественным транспортом произошли за короткое время – в период с 21 по 23 сентября. К сожалению, в страшные ДТП переполненные людьми маршрутки и автобусы попадали и раньше в истории независимой Украины – от некоторых из них действительно мороз по коже.

Под Одессой 21 сентября грузовик столкнулся с автобусом. В автокатастрофе погибли 9 человек – свидетели говорят, что все они были пассажирами маршрутки. Еще 4 ранены.

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Через сутки, 22 сентября, ужасное ДТП произошло на Житомирщине. Водитель грузовика не справился с управлением и протаранил маршрутку, которая остановилась на обочине. Погибли 9 человек, еще 11 получили ранения.

Еще одно ДТП с грузовиком и автобусом произошло 23 сентября на Киевщине. Грузовик врезался в автобус, который также был припаркован на обочине. От удара автобус наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним, они погибли.

Когда еще несколько масштабных ДТП происходили в один день?

20 июля 2018 года. В течение этого дня на украинских дорогах произошло четыре масштабных смертельных ДТП, два из них – с маршрутками.



Тогда на Николаевщине рейсовый микроавтобус, который двигался по маршруту "Одесса – Гомель", столкнулся с грузовиком. Водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, а еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в больницу.



В этот же день на Житомирщине рейсовый микроавтобус столкнулся с грузовиком. В ДТП погибли 10 человек (водитель и пассажиры микроавтобуса), еще 10 человек пострадали.

Страшные детали: Смертельная авария на Житомирщине – тела погибших из-под автобуса доставали автокраном, фото

Самые кровавые ДТП в Украине за время независимости

Ежегодно в авариях на дорогах во всем мире погибает около 1,25 миллиона человек, еще от 20 до 50 миллионов травмируются. В Украине – 3 тысячи человек. Это примерно 9 смертей каждый день. К сожалению, случаются такие аварии, которые уносят сразу много жизней.

Днепропетровщина, 2010 год, 45 жертв

Это самое большое количество жертв в ДТП в истории независимой Украины. Тогда вблизи города Марганец автобус "БАЗ Эталон", в котором находились 52 пассажира, выехал на железнодорожный переезд. Сигнал светофора водитель проигнорировал. Там автобус столкнулся с электровозом. Локомотив протащил маршрутку около 300 метров. Тела погибших собирали вдоль пути.

Страшное ДТП в Марганце / Источник: focus.ua

Днепропетровщина, 1997 год, 19 жертв

Грузовик, в котором ехали 18 пенсионерок, столкнулась с поездом на перегоне Самаровка-Павлоград. Погибли все, кроме водителя и одной пассажирки.

Одесщина, 2004 год, 16 жертв

Водитель автобуса проигнорировал сигнализацию автоматического переезда. Поезд протаранил автобус – тянул его 500 метров.

Одесщина, 2005 год, 14 жертв

Автобус остановился перед рельсами, чтобы забрать пассажирку. Машинист грузового поезда заметил его за 300 метров до переезда, однако водитель не реагировал на сигналы и продолжил движение. Расстояние было слишком коротким, чтобы поезд с таким весом смог затормозить.

Хмельнитчина, 2007 год, 12 жертв

Все пассажиры и водитель маршрутки-микроавтобуса погибли после столкновения с грузовиком.

Житомирщина, 2008 год, 11 жертв

Грузовик протаранил маршрутку "Ровно-Киев", выехав на встречную. Все 10 пассажиров маршрутки и водитель погибли, уцелел только водитель фуры.

Виннитчина, 2009 год, 10 жертв

Прицеп с мягкими игрушками оторвался от фуры на трассе "Львов – Кировоград – Знаменка". На встречной полосе врезался в микроавтобус Volkswagen, в котором ехали 11 православных паломников. Погибли 9 пассажиров и водитель.

Фото 18+

Разбитый автобус в Виннице / Источник: myvin.com.u

Кривой Рог, 2018 год, 9 жертв

Авто Mazda не пропустило на главной дороге маршрутку, в которой были 24 пассажира. После столкновения ее отбросило на встречную полосу, там маршрутка врезалась в автобус. В результате 9 человек погибли, еще 20 получили травмы различной степени тяжести.



Фото с места ДТП в Крыму Роге

Смотрите видео ДТП в Кривом Роге

Еще одно ДТП с фурой: На трассе под Харьковом пассажирский автобус влетел в грузовик: фото

С 1 января 2015 года до 1 июля 2019-го произошло 692 тысячи 317 дорожно-транспортных происшествий. Худшая статистика была в 2017 году: 162,5 тысячи аварий и более 3 тысяч погибших.

Где наиболее опасно?

Киев не перестает быть самым аварийным регионом вот уже более 4 лет. Среди областей худшая ситуация с аварийностью в Одесской области – там до середины лета произошло 7,9 тысяч аварий, в Киевской области – 6,7 тысячи, Харьковской области – 6,5 тысячи. Наименее аварийная область в этом году – Луганская, там произошло 461 ДТП.