Смертельное ДТП на Житомирщине: не менее 10 погибших в результате столкновения маршрутки и фуры

20 июля в Житомирской области на 128 километре трассы Киев – Чоп столкнулись маршрутка и грузовик. В результате по меньшей мере 10 человек погибли, среди которых двое детей.

Об этом написал глава Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич на своей странице в Facebook.

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По его словам, маршрутка с пассажирами, которая направлялась в Ровенском направлении, въехала в грузовик, в результате чего по меньшей мере 10 человек погибли, в том числе и двое детей.



"21 июля в Житомирской области – День траура по погибшим. Выражаю соболезнования родным и близким", – добавил он.

Как сообщили в полиции области, трагедия произошла вблизи села Глубочицы. Также правоохранители сообщили о 10 пострадавших в результате ДТП.



"По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса (вероятно, сообщением Киев – Ровно), двигаясь в направлении Житомира, совершил столкновение с грузовиком DAF с полуприцепом. По состоянию на 11.30 известно, что в результате ДТП 10 человек погибли и еще 10 с полученными травмами разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения", – отмечают полицейские.

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Видео з места смертельного ДТП под Житомиром

Добавим, что кроме полиции и патрульных, на месте ДТП работают также спасатели и медики. Обстоятельства происшествия выясняются.



В связи с инцидентом перед местом аварии на дороге в сторону Житомира образовался более чем километровый затор, ведь трасса в этом месте остается перекрытой и движение ограничено, пишет ТСН.



Видео с места жуткого ДТП в Житомирской области: видео (18+)

Напомним, 17 июня в Житомирской области на трассе Киев – Ковель также произошло смертельное ДТП. Тогда в результате лобового столкновения и автомобилей Lada и Volkswagen два человека погибли и три получили ранения.