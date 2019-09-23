Смертельная авария на Житомирщине: тела погибших из-под автобуса доставали автокраном – фото

На Житомирщине в ночь на 23 сентября, случилось смертельное ДТП: грузовик врезался в пассажирский автобус, стоявший на обочине. В результате этой аварии погибли 9 человек, еще 11 пострадали. Чтобы извлечь тела людей из-под автобуса спасателям пришлось применять спецтехнику.

Всего в автобусе ехали 49 пассажиров и 2 водителей. Часть людей на момент аварии находилась на обочине. Одновременно с эвакуацией людей из искореженного автобуса, спасатели также достали оттуда четверо погибших граждан.

Кроме того, работники ГСЧС залили пеной кабину бензовоза, потому что она начала дымить. Также для предотвращения взрыва спасатели отключили двигатели у автобуса и фуры.

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Чтобы извлечь тела еще 5 погибших, которые оказались под автобусом, спасатели дополнительно привлекли автокран местного предприятия.



Фура влетела в автобус, стоявший на обочине/ фото пресс-служба ГСЧС в Житомирской области

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Погибших извлекали из-под автобуса с помощью спецтехники/ фото пресс-служба ГСЧС в Житомирской области



Спасатели на месте аварии/ фото прессслужба ГСЧС

Всего на месте происшествия работали 47 спасателей и 17 единиц техники.

Что еще известно об аварии на Житомирщине?Она случилась на автодороге Киев–Чоп вблизи села Великий Молодьков Новоград-Волынского района. DAF с полуприцепом (цистерна) не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением "Житомир–Яремча", что стоял на обочине дороги. Дело в том, что водитель автобуса "Житомир–Яремча" остановился, чтобы заменить колесо. В автобусе ехали работники КП "Житомирского трамвайно-троллейбусного управления". Погибли 9 человек, еще 11 пострадали.

Внимание! Похожая и не менее масштабная авария произошла в выходные на одесской трассе. Там также столкнулись автоцистерна и микроавтобус. Как и в этом случае, в ДТП погибли 9 человек, еще четверо – в больнице. Грузовик с автобусом не разминулись и на Харьковщине, правда, там обошлось без жертв, в больнице оказался только второй водитель автобуса. На этом черная полоса с ДТП не закончилась: утром 23 сентября смертельная авария произошла на автодороге "Киев-Харьков" вблизи села Бзов. В ДТП с участием грузовика, автобуса и легковушки погибли трое людей.