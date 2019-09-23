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      Смертельна аварія на Житомирщині: тіла загиблих з-під автобуса діставали автокраном – фото

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      Аварія на Житомирщині
      Аварія на Житомирщині / пресслужба ДСНС

      На Житомирщині в ніч на 23 вересня трапилася смертельна ДТП: вантажівка врізалася у пасажирський автобус, що стояв на узбіччі. В результаті цієї аварії загинуло 9 людей, ще 10 постраждали. Щоб витягнути тіла людей з-під автобуса рятувальникам довелося застосовувати спецтехніку.

      Всього в автобусі їхали 49 пасажирів та 2 водіїв. Частина людей на момент аварії перебувала на узбіччі. Одночасно з евакуацією людей із понівеченого автобуса, рятувальники також дістали звідти четверо загиблих громадян.

      Окрім того, бійці ДСНС залили піною кабіну бензовоза, бо вона почала диміти. Також для запобігання вибуху рятувальники відімкнули двигуни в автобуса та фури.

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      Щоб витягнути тіла ще 5 загиблих, які опинилися під автобусом, рятувальники додатково залучили автокран місцевого підприємства.

      автобус ДТП Житомирщина аварія вантажівка жертви
      Фура влетіла в автобус, що стояв на узбіччі/ фото пресслужба ДСНС у Житомирській області

      Обережно! Фото 18+

      ДСНС рятувальники Житомирщина
      Загиблих витягували з-під автобуса за допомогою спецтехніки/ фото пресслужба ДСНС у Житомирській області

      ДТП Житомирщина
      Рятувальники на місці аварії/ фото пресслужба ДСНС 

      Всього на місці пригоди працювали 47 рятувальників та 17 одиниць техніки.

      Що ще відомо про аварію на Житомирщині? Вона трапилася на автодорозі Київ–Чоп поблизу села Великий Молодьків Новоград-Волинського району. DAF з напівпричепом (цистерна) не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням "Житомир–Яремча", що стояв на узбіччі дороги. Річ у тім, що водій автобуса "Житомир–Яремча" зупинився, аби замінити колесо. В автобусі їхали працівники КП "Житомирського трамвайно-тролейбусного управління". Загинуло 9 осіб, ще 11 постраждали.

      Увага! Схожа та не менш масштабна аварія трапилась вихідними на одеській трасі Там також зіткнулися автоцистерна та мікроавтобус. Як і в цьому випадку, у ДТП загинули 9 осіб, ще четверо – у лікарні. Вантажівка з автобусом не розминулися і на Харківщині, щоправда, там обійшлося без жертв, у лікарні опинився лише другий водій автобуса. На цьому чорна смуга з автотрощами не закінчилась: вранці 23 вересня смертельна аварія сталася на автодорозі "Київ-Харків" – поблизу села Бзів. У ДТП за участю вантажівки, автобуса та легковика загинули троє людей.

      blog_ava
      На Житомирщині вантажівка зіткнулася з автобусом: 9 загиблих, 11 потерпілих – фото
      сьогодні
      13909
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Житомира ДТП на Житомирщині Жертви Постраждалі
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