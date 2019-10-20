Ексглава Укравтодору Новак виграв суд у НАЗК

Колишній очільник Укравтодору Славомір Новак виграв суд з Національним агентством з запобігання корупції у справі про нібито декларування ним недостовірних відомостей.

Голосіївський районний суд Києва прийшов до висновку, що у діях Новака немає складу адміністративного правопорушення. Про це сам Новак написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Це є підставою для закриття провадження по справі. Таким чином Новак довів достовірність інформації в декларації.

Уся інформація, задекларована мною як керівником Укравтодору, є повною і має офіційне підтвердження фінансових та банківських установ,

– написав він.

На початку вересня у НАЗК заявили, що спрямували до суду адмінпротокол стосовно Славоміра Новака через недостовірні відомості у його декларації на суму понад 189 тисяч гривень.

Відставка Новака: що треба знати:

Славомір Новак написав заяву про відставку з посади голови Укравтодору 24 вересня, а вже за день, 25-го числа, її погодив Кабмін.

За словами ексчиновника, він є готовим допомагати главі уряду Олексію Гончаруку та своєму наступнику в Укравтодорі.

Згодом Новак зазначив, що його відставка – це особисте рішення. Щоправда, такий крок є пов’язаним зі зміною політичної ситуації в Україні.

Новак наголосив, що за три роки його керівництва Укравтодором вдалося досягти хороших результатів і успішно реформувати дорожню галузь.

На початку жовтня Кабмін призначив тимчасового керівника Державного агентства автомобільних доріг України – ним став Олег Федоренко.

Що відомо про Славоміра Новака?Він є уродженцем Польщі. На своїй Батьківщині Новак у 2011 – 2013 роках очолював міністерство транспорту і водного господарства. Також був депутатом Сейму та відповідав за транспортні плани та інвестиції під час підготовки Польщі до Євро-2012. Одним зі своїх найбільших успіхів він вважає фундаментальну реформу польських залізниць.



Укравтодор Новак очолив у жовтні 2016 року, щоправда як виконувач обов’язків. Так він і пропрацював до кінця своєї каденції. Під його керівництвом в Укравтодорі, зокрема, було запроваджено дві фундаментальні реформи дорожньої галузі – Дорожній фонд та децентралізація дорожнього господарства.