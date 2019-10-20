11:37
20 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кірілл придумав нову заповідь. РФ витрачає бюджетні гроші на л**но
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Юзік просуває "Квартал 95". Як "Слузі народу" допомагає магія
      Вєсті.UA
      20:38, 19 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА

      Ексглава Укравтодору Новак виграв суд у НАЗК

      825 Читать новость на русском
      Екс-керівник "Укравтодору" виграв справу проти НАЗК
      Екс-керівник "Укравтодору" виграв справу проти НАЗК / Фейсбук-сторінка Славоміра Новака

      Колишній очільник Укравтодору Славомір Новак виграв суд з Національним агентством з запобігання корупції у справі про нібито декларування ним недостовірних відомостей.

      Голосіївський районний суд Києва прийшов до висновку, що у діях Новака немає складу адміністративного правопорушення. Про це сам Новак написав на своїй фейсбук-сторінці.

      Знайте більше: Перша заступниця глави Мінкульту не задекларувала понад 1,4 мільйона гривень

      Це є підставою для закриття провадження по справі. Таким чином Новак довів достовірність інформації в декларації.

      Уся інформація, задекларована мною як керівником Укравтодору, є повною і має офіційне підтвердження фінансових та банківських установ, 
      – написав він. 

      На початку вересня у НАЗК заявили, що спрямували до суду адмінпротокол стосовно Славоміра Новака через недостовірні відомості у його декларації на суму понад 189 тисяч гривень.

      Відставка Новака: що треба знати: 

      • Славомір Новак написав заяву про відставку з посади голови Укравтодору 24 вересня, а вже за день, 25-го числа, її погодив Кабмін.
      • За словами ексчиновника, він є готовим допомагати главі уряду Олексію Гончаруку та своєму наступнику в Укравтодорі.
      • Згодом Новак зазначив, що його відставка – це особисте рішення. Щоправда, такий крок є пов’язаним зі зміною політичної ситуації в Україні.
      • Новак наголосив, що за три роки його керівництва Укравтодором вдалося досягти хороших результатів і успішно реформувати дорожню галузь.
      • На початку жовтня Кабмін призначив тимчасового керівника Державного агентства автомобільних доріг України – ним став Олег Федоренко.

      Що відомо про Славоміра Новака?Він є уродженцем Польщі. На своїй Батьківщині Новак у 2011 – 2013 роках очолював міністерство транспорту і водного господарства. Також був депутатом Сейму та відповідав за транспортні плани та інвестиції під час підготовки Польщі до Євро-2012. Одним зі своїх найбільших успіхів він вважає фундаментальну реформу польських залізниць.

      Укравтодор Новак очолив у жовтні 2016 року, щоправда як виконувач обов’язків. Так він і пропрацював до кінця своєї каденції. Під його керівництвом в Укравтодорі, зокрема, було запроваджено дві фундаментальні реформи дорожньої галузі – Дорожній фонд та децентралізація дорожнього господарства.

      blog_ava
      Гороскоп на 20 жовтня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      7617
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Укравтодор НАЗК Рішення суду
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 19 жовтня: Гладковський під вартою і масові протести у Британії через Brexit
      сьогодні , 09:03 Головні новини 19 жовтня: Гладковський під вартою і масові протести у Британії через Brexit
      Емал Набі 1188
      "Посольства ЛДНР" в Европе – метастазы России
      сьогодні , 09:01 "Посольства ЛДНР" в Европе – метастазы России
      Злой Одессит 1344
      Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств
      19 жовтня , 21:01 Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств
      Блог Медіа 1234
      Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному Суді
      19 жовтня , 18:00 Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному Суді
      Ірина Шиба 1004
      10 пунктов, в чем на самом деле виноват Гладковский, и в чем урок для Зеленского
      19 жовтня , 17:45 10 пунктов, в чем на самом деле виноват Гладковский, и в чем урок для Зеленского
      Юрій Бутусов 2178
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук