У Польщі 20 липня затримали ексголову Укравтодору Славоміра Новака. Його підозрюють в корупції та відмиванні грошей.

Про затримання Новака повідомив прессекретар міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Зарін у своєму твітері.

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В чому звинувачують Новака в Польщі

Польське антикорупційне бюро підозрює, що Славомір Новак очолював організовану злочинну групу.

Окрім нього затримали також "Даріуша З., колишнього командира JW "GROM" та підприємця з Гданська Яцека П.". Зарін пообіцяв оприлюднити всі деталі згодом.

Розслідування проводиться спільно Центральним антикорупційним бюро Польщі, прокуратурою Варшави, САП України і Національним антикорупційним бюро України.

Відставка Новака з посади глави Укравтодору: що треба знати

Славомір Новак написав заяву про відставку з посади голови Укравтодору 24 вересня 2019 року, а 25-го числа, її погодив Кабмін.

Згодом Новак зазначив, що його відставка – це особисте рішення. Щоправда, такий крок є пов’язаним зі зміною політичної ситуації в Україні.

Новак наголосив, що за три роки його керівництва Укравтодором вдалося досягти хороших результатів і успішно реформувати дорожню галузь.

Під керівництвом Новака, зокрема, було запроваджено дві реформи дорожньої галузі – Дорожній фонд та децентралізація дорожнього господарства.