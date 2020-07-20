Ексглаву Укравтодору Славоміра Новака затримали в Польщі: в чому його підозрюють
У Польщі 20 липня затримали ексголову Укравтодору Славоміра Новака. Його підозрюють в корупції та відмиванні грошей.
Про затримання Новака повідомив прессекретар міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Зарін у своєму твітері.
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В чому звинувачують Новака в Польщі
- Польське антикорупційне бюро підозрює, що Славомір Новак очолював організовану злочинну групу.
- Окрім нього затримали також "Даріуша З., колишнього командира JW "GROM" та підприємця з Гданська Яцека П.". Зарін пообіцяв оприлюднити всі деталі згодом.
- Розслідування проводиться спільно Центральним антикорупційним бюро Польщі, прокуратурою Варшави, САП України і Національним антикорупційним бюро України.
Відставка Новака з посади глави Укравтодору: що треба знати
- Славомір Новак написав заяву про відставку з посади голови Укравтодору 24 вересня 2019 року, а 25-го числа, її погодив Кабмін.
- Згодом Новак зазначив, що його відставка – це особисте рішення. Щоправда, такий крок є пов’язаним зі зміною політичної ситуації в Україні.
- Новак наголосив, що за три роки його керівництва Укравтодором вдалося досягти хороших результатів і успішно реформувати дорожню галузь.
- Під керівництвом Новака, зокрема, було запроваджено дві реформи дорожньої галузі – Дорожній фонд та децентралізація дорожнього господарства.
Що відомо про Славоміра Новака?Він є уродженцем Польщі. Новак у 2011 – 2013 роках очолював міністерство транспорту в уряді прем'єра Дональда Туска. До цього очолював виборчий штаб кандидата в президенти Польщі Броніслава Коморовського.
Також був депутатом Сейму та відповідав за транспортні плани та інвестиції під час підготовки Польщі до Євро-2012. Укравтодор Новак очолив у жовтні 2016 року, щоправда як виконувач обов’язків. Туди його запросив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.