Варшавський суд взяв під варту на 3 місяці колишнього главу Укравтодору Славоміра Новака та двох його спільників. Вони підозрюються в одержанні неправомірної вигоди через будівництво доріг в Україні та легалізації отриманих коштів.

Про арешт колишнього високопосадовця інформує Polsat News. Це також вже підтвердили у НАБУ.

Раніше Ексглаві Укравтодору Новаку оголосили звинувачення

Варшавський суд заарештував Славоміра Новака і Яцека П. на 3 місяці. Умовний арешт був накладений на Даріуша З. Якщо він заплатить заставу в розмірі 1 мільйона злотих, то буде звільнений,

– заявила спікерка окружної прокуратури Варшави Мирослава Чір.

Зауважимо, що проти Новака ведуться два розслідування: в Польщі і в Україні, оскільки він має два громадянства.

Справа #Укравтодору: 22.07.2020 Суд Варшави взяв під варту на 3 місяці ексголову Укравтодору та двох його спільників-громадян Польщі, підозрюваних в отриманні неправомірної вигоди та легалізації.#НАБУ @CBAgovPL #Ukravtodor — NAB Ukraine (@nab_ukr) July 22, 2020

Новак вважає своє затримання "політичною справою".

У чому підозрюють Новака: