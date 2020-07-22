Славоміра Новака взяли під варту у Польщі
Варшавський суд взяв під варту на 3 місяці колишнього главу Укравтодору Славоміра Новака та двох його спільників. Вони підозрюються в одержанні неправомірної вигоди через будівництво доріг в Україні та легалізації отриманих коштів.
Про арешт колишнього високопосадовця інформує Polsat News. Це також вже підтвердили у НАБУ.
Раніше Ексглаві Укравтодору Новаку оголосили звинувачення
Варшавський суд заарештував Славоміра Новака і Яцека П. на 3 місяці. Умовний арешт був накладений на Даріуша З. Якщо він заплатить заставу в розмірі 1 мільйона злотих, то буде звільнений,
– заявила спікерка окружної прокуратури Варшави Мирослава Чір.
Зауважимо, що проти Новака ведуться два розслідування: в Польщі і в Україні, оскільки він має два громадянства.
Новак вважає своє затримання "політичною справою".
У чому підозрюють Новака:
- Його разом зі спільниками підозрюють у вимаганні та отриманні майнових і особистих вигод за надання приватним компаніям контрактів на будівництво і ремонт доріг в Україні, а також у відмиванні грошей.
- Розслідування проводиться спільно Центральним антикорупційним бюро Польщі, прокуратурою Варшави, САП України і Національним антикорупційним бюро України.