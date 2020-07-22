Варшавский суд взял под стражу на 3 месяца бывшего главу Укравтодора Славомира Новака и двух его сообщников. Они подозреваются в получении неправомерной выгоды за строительство дорог в Украине и легализации полученных средств.

Об аресте бывшего чиновника информирует Polsat News. Это также уже подтвердили в НАБУ.

Ранее Экс-главе Укравтодора Новаку объявили обвинения

Варшавский суд арестовал Славомира Новака и Яцека П. на 3 месяца. Условный арест был наложен на Дариуша З. Если он заплатит залог в размере 1 миллиона злотых, то будет освобожден,

– заявила спикер окружной прокуратуры Варшавы Мирослава Чир.

Заметим, что против Новака ведутся два расследования: в Польше и в Украине, поскольку он имеет два гражданства.

Справа #Укравтодору: 22.07.2020 Суд Варшави взяв під варту на 3 місяці ексголову Укравтодору та двох його спільників-громадян Польщі, підозрюваних в отриманні неправомірної вигоди та легалізації.#НАБУ @CBAgovPL #Ukravtodor — NAB Ukraine (@nab_ukr) July 22, 2020

Новак считает свое задержание "политическим делом".

В чем подозревают Новака: