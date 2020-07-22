Славомира Новака взяли под стражу в Польше
Варшавский суд взял под стражу на 3 месяца бывшего главу Укравтодора Славомира Новака и двух его сообщников. Они подозреваются в получении неправомерной выгоды за строительство дорог в Украине и легализации полученных средств.
Об аресте бывшего чиновника информирует Polsat News. Это также уже подтвердили в НАБУ.
Ранее Экс-главе Укравтодора Новаку объявили обвинения
Варшавский суд арестовал Славомира Новака и Яцека П. на 3 месяца. Условный арест был наложен на Дариуша З. Если он заплатит залог в размере 1 миллиона злотых, то будет освобожден,
– заявила спикер окружной прокуратуры Варшавы Мирослава Чир.
Заметим, что против Новака ведутся два расследования: в Польше и в Украине, поскольку он имеет два гражданства.
Новак считает свое задержание "политическим делом".
В чем подозревают Новака:
- Его вместе с сообщниками подозревают в вымогательстве и получении имущественных и личных выгод за предоставление частным компаниям контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании денег.
- Расследование проводится совместно Центральным антикоррупционным бюро Польши, прокуратурой Варшавы, САП Украины и Национальным антикоррупционным бюро Украины.