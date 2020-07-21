Экс-главе "Укравтодора" Новаку объявили обвинения
Славомира Новака – бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины – подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег. Такие обвинения ему выдвинули польские правоохранители.
Об этом сообщает агентство PAP.
К теме: Чуда не произошло: Криклий отреагировал на задержание Новака в Польше
Что известно о задержании Новака в Польше: основное
- Его подозревают в вымогательстве и получении имущественных и личных выгод за предоставление частным компаниям контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании денег.
- Кроме него задержали также Дариуша С., бывшего командира JW "GROM" и предпринимателя из Гданьска Яцека П. Дело с Дариушем уже завершено, а Яцека еще допрашивают следователи.
- Расследование проводится совместно Центральным антикоррупционным бюро Польши, прокуратурой Варшавы, САП Украины и Национальным антикоррупционным бюро Украины.
В результате он получил 1,3 миллиона злотых (почти 300 тысяч евро – ред.),
– сказала пресс-секретарь окружной прокуратуры Варшавы Мирослава Хыр.
Новака также подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медсправок, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.
Обыски в офисах Укравтодора
Сотрудники НАБУ и САП 20 июля провели обыски в киевском и львовском офисах Укравтодора, а также в компаниях-участниках тендеров и по месту жительства экс-чиновников Укравтодора.
20 июля пришли масштабные обыски в офисах "Укравтодора"
Обыски провели в Киеве и Львове, а также на территории Польши
Также прошли обыски у компаний-участниц тендеров государственного агентства
Напомним:
- С 2011 по 2013 годы Новак работал на должности министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.
- С 2016 до 2019 года возглавлял "Укравтодор", но в сентябре подал в отставку, заявив, что получил "новое предложение".
К теме: Биография Славомира Новака: коррупционные скандалы в Польше и двойное гражданство