Экс-главу Укравтодора Славомира Новака задержали в Польше 20 июля. Его обвиняют в коррупции, отмывании денег и организации преступной группировки. НАБУ и САП вместе с польской прокуратурой проводят совместное расследование.

Что известно о задержанном экс-главе Укравтодора – читайте в материале 24 канала.

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Биография и образование Славомира Новака

46-летний Славомир Ришард Новак родился на севере Польши – в Гданьске. В отличие от другого поляка, главы "Укрзализныци" Войцеха Балчуна, он хорошо владеет русским языком. Также немного говорит на украинском.

В 2000 году окончил магистратуру по международным отношениям на факультете социальных наук в Гданьском университете. Получил диплом Гданьской Морской Академии на факультете администрации.

Он также учился в Лондонской бизнес школе, программа для топ-менеджеров, SEP 85.

В 1994 году еще будучи студентом, Новак основал собственную рекламную компанию, а уже в 1999 – 2002 годах был президентом рекламного агентства "Signum Promotion".

Новак женат и имеет двоих детей.



Славомир Новак с женой / Фото PAP

Политическая карьера Новака в Польше

Новак начинал свою карьеру советником в Министерстве обороны Польши. Тогда же он познакомился с Брониславом Коморовским и Дональдом Туском и решил вступить в партию "Гражданская платформа", в которой находился более 13 лет.

и решил вступить в партию "Гражданская платформа", в которой находился более 13 лет. Некоторое время он был госсекретарем в канцелярии тогдашнего премьер-министра Дональда Туска.

В период с 2004 по 2014 годы был депутатом польского Сейма. Отметим, что будучи депутатом он отвечал за транспортные планы и инвестиции во время подготовки Польши к Евро-2012 . Вероятно именно тогда у Новака возникли тесные отношения с представителями украинского бизнеса и политиками.

. Вероятно именно тогда у Новака возникли тесные отношения с представителями украинского бизнеса и политиками. Новак часто говорит о своих успехах. В частности, говорится о реформе железнодорожного транспорта, которую он считает фундаментальной, и завершении автобана между Варшавой и Берлином. "Все инвестиции в Польше – мои инвестиции" – еще одна цитата Новака.

С 2011 по 2013 год Новак работал на посту министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши в правительстве Туска. После скандала, связанного с е-декларацией, подал в отставку.

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Скандалы, связанные со Славомиром Новаком в Польше

В 2013 году польские журналисты разглядели на руке чиновника часы Maxi Marine Chronometer швейцарской фирмы "Ulysse Nardin". Их стоимость оценили минимум в 17 тысяч злотых.

Кроме того, СМИ обвинили Новака в чрезмерно тесных контактах с бизнесом . Согласно польскому законодательству, чиновники обязаны декларировать имущество, стоимость которого превышает 10 тысяч злотых. Новак в своей декларации часы не указал. В связи с этим прокуратура предъявила ему обвинения. Он, однако, своей вины не признал, но ушел в отставку. Ему грозило до 3 лет тюрьмы, однако наказание ограничилось штрафом.

. Согласно польскому законодательству, чиновники обязаны декларировать имущество, стоимость которого превышает 10 тысяч злотых. Новак в своей декларации часы не указал. В связи с этим прокуратура предъявила ему обвинения. Он, однако, своей вины не признал, но ушел в отставку. Ему грозило до 3 лет тюрьмы, однако наказание ограничилось штрафом. В 2014 году экс-министр попал в еще один скандал. СМИ опубликовали аудиозаписи незаконной прослушки польских политиков. На одной из них человек с голосом, похожим на голос Новака, обсуждает вопросы, связанные с налоговой проверкой бизнеса его жены.

Также Польша из-за Новака едва не осталась без выделенных Европейской Комиссией денег на строительство дорог, зарезервированных для страны в рамках программы помощи. Тогда говорилось о 4 миллиардах евро дотаций от ЕС. По данным польских СМИ, около десятка менеджеров договорились между собой о том, кто какой тендер выиграет, чтобы каждый получил свой заказ и смог заработать. Из-за этого, в конце 2012 года были заморожены 800 миллионов евро.

Что известно о работе Славомира Новака в Украине и его отставке

У Славомира Новака двойное гражданство – Польши и Украины. Украинский паспорт он получил в октябре 2016 перед своим назначением на должность главы Укравтодора.

Украинский паспорт он получил в октябре 2016 перед своим назначением на должность главы Укравтодора. Укравтодор Новак возглавил в октябре 2016 года, правда как исполняющий обязанности. Туда его пригласил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В сентябре 2019 года НАПК возбудило дело против Новака из-за его электронной декларации. Там утверждали, что он недооценил стоимость своего авто и скрыл средства на банковских счетах. Интересно, что дела против Новака в Польше и Украине схожи между собой и связаны с незадекларированным имуществом . Только вот в Украине он выиграл суд против НАПК.

. Только вот в Украине он выиграл суд против НАПК. Вскоре после этого он решил написать заявление об отставке с должности главы Укравтодора. Новак отмечал, что его отставка – это личное решение. Правда, такой шаг, по его словам, связан с изменением политической ситуации в Украине.

Новак часто отмечал, что за три года его руководства Укравтодором удалось достичь хороших результатов и успешно реформировать дорожную отрасль. Под его руководством, в частности, были введены две реформы дорожной отрасли – Дорожный фонд и децентрализация дорожного хозяйства.



Владимир Омелян и Славомир Новак / Фото Мининфраструктуры

В чем подозревают Славомира Новака: что ему грозит

Польское антикоррупционное бюро подозревает, что Славомир Новак возглавлял организованную преступную коррупционную группу. В деле фигурируют четыре человека. Трое из них, в том числе и Новак, задержаны в Польше. Еще одному – объявлено подозрение в Украине. Расследование проводится совместно Центральным антикоррупционным бюро Польши, прокуратурой Варшавы, САП Украины и НАБУ.

Украинские правоохранители инкриминируют Новаку взяточничество за продление сроков ремонта автодорог. Он якобы предлагал за определенное вознаграждение продлить соглашения, чтобы избежать оплаты некоторых штрафных санкций.

Подозрение Новаку и его сообщникам подготовили за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, или служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.

В НАБУ отметили, что вопрос о мере пресечения объявят в рамках совместного с Польшей следствия.