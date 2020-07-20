Ексголову Укравтодору Славоміра Новака затримали в Польщі 20 липня. Його звинувачують у корупції, відмиванні грошей та організації злочинного угруповання. НАБУ та САП спільно з польською прокуратурою проводять спільне розслідування.

Що відомо про затриманого ексглаву Укравтодору – читайте у матеріалі 24 каналу.

Актуально Славоміра Новака затримали в Польщі: що інкримінують ексголові Укравтодору

Біографія та освіта Славоміра Новака

46-річний Славомір Рішард Новак народився на півночі Польщі – у Гданську. На відміну від іншого поляка, голови "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна, він добре володіє російською мовою. Також трохи говорить українською.

У 2000 році закінчив магістратуру з міжнародних відносин на факультеті соціальних наук в Гданському університеті. Також отримав диплом Гданської Морської Академії на факультеті адміністрації.

Він також навчався в Лондонській бізнес школі, програма для топ-менеджерів, SEP 85.

У 1994 році ще будучи студентом, Новак заснував власну рекламну компанію, а вже в 1999 – 2002 роках був президентом рекламного агентства "Signum Promotion".

Новак одружений та має двох дітей.



Славомір Новак з дружиною / Фото PAP

Політична кар'єра Новака в Польщі

Новак починав свою кар'єру радником у Міністерстві оборони Польщі. Тоді ж він познайомився з Броніславом Коморовським та Дональдом Туском і вирішив вступити до партії "Громадянська платформа", в якій перебував понад 13 років.

і вирішив вступити до партії "Громадянська платформа", в якій перебував понад 13 років. Деякий час він був держсекретарем в канцелярії тодішнього прем'єр-міністра Дональда Туска.

В період з 2004 по 2014 роки був депутатом польського Сейму. Відзначимо, що будучи депутатом він відповідав за транспортні плани та інвестиції під час підготовки Польщі до Євро-2012 . Ймовірно саме тоді в Новака виникли тісніші стосунки з представниками українського бізнесу та політиками.

. Ймовірно саме тоді в Новака виникли тісніші стосунки з представниками українського бізнесу та політиками. Новак часто говорить про свої успіхи. Зокрема, мовиться про реформу залізничного транспорту, яку він вважає фундаментальною, і завершення автобану між Варшавою і Берліном. "Всі інвестиції в Польщі – мої інвестиції" – ще одна цитата Новака.

З 2011 по 2013 рік Новак працював на посаді міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі в уряді Туска. Після скандалу пов'язаного з е-декларацією подав у відставку.

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Скандали пов'язані зі Славоміром Новаком у Польщі

У 2013 році польські журналісти розгледіли на руці чиновника годинник Maxi Marine Chronometer швейцарської фірми "Ulysse Nardin". Його вартість оцінили мінімум в 17 тисяч злотих.

Крім того, ЗМІ звинуватили Новака в надмірно тісних контактах з бізнесом . Згідно з польським законодавством, чиновники зобов'язані декларувати майно, вартість якого перевищує 10 тисяч злотих. Новак у своїй декларації годинник не вказав. У зв'язку з цим прокуратура пред'явила йому звинувачення. Він, однак, своєї провини не визнав, але пішов у відставку. Йому загрожувало до 3 років в'язниці, проте все покарання обмежилося штрафом.

. Згідно з польським законодавством, чиновники зобов'язані декларувати майно, вартість якого перевищує 10 тисяч злотих. Новак у своїй декларації годинник не вказав. У зв'язку з цим прокуратура пред'явила йому звинувачення. Він, однак, своєї провини не визнав, але пішов у відставку. Йому загрожувало до 3 років в'язниці, проте все покарання обмежилося штрафом. У 2014 році ексміністр потрапив у ще один скандал. ЗМІ опублікували аудіозаписи незаконного прослуховування польських політиків. На одному з них людина з голосом, схожим на голос Новака, обговорює питання, пов'язані з податковою перевіркою бізнесу його дружини.

Також Польща через Новака ледь не залишилася без виділених Європейською Комісією грошей на будівництво доріг, зарезервованих для країни в межах програми допомоги. Тоді мовилось про 4 мільярди євро дотацій від ЄС. За даними польських ЗМІ, близько десятка менеджерів домовилися між собою про те, хто який тендер виграє, щоб кожен отримав своє замовлення і зміг заробити. Через це, наприкінці 2012 року було заморожено 800 мільйонів євро.

Що відомо про роботу Славоміра Новака в Україні та його відставку

У Славоміра Новака подвійне громадянтво – Польщі та України . Український паспорт він отримав в жовтні 2016 перед своїм призначенням на посаду глави Укравтодору.

. Український паспорт він отримав в жовтні 2016 перед своїм призначенням на посаду глави Укравтодору. Укравтодор Новак очолив у жовтні 2016 року, щоправда як виконувач обов’язків. Туди його запросив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян .

. У вересні 2019 року НАЗК порушило справу проти Новака через його електронну декларацію. Там стверджували, що він недооцінив вартість свого авто та приховав кошти на банківських рахунках. Цікаво, що справи проти Новака в Польщі та Україні схожі між собою і пов'язані з незадекларованим майном . Тільки от в Україні він виграв суд проти НАЗК.

. Тільки от в Україні він виграв суд проти НАЗК. Невдовзі після цього він вирішив написати заяву про відставку з посади голови Укравтодору. Новак зазначав, що його відставка – це особисте рішення. Щоправда, такий крок, за його словами, пов'язаним зі зміною політичної ситуації в Україні.

Новак часто наголошував, що за три роки його керівництва Укравтодором вдалося досягти хороших результатів і успішно реформувати дорожню галузь. Під його керівництвом, зокрема, було запроваджено дві реформи дорожньої галузі – Дорожній фонд та децентралізація дорожнього господарства.



Володимир Омелян і Славомір Новак / Фото Мінінфраструктури

В чому підозрюють Славоміра Новака: що йому загрожує

Польське антикорупційне бюро підозрює, що Славомір Новак очолював організовану злочинну корупційну групу. У справі фігурують чотири особи. Троє з них, у тому числі й Новак, затримані у Польщі. Ще одному – оголошено підозру в Україні. Розслідування проводиться спільно Центральним антикорупційним бюро Польщі, прокуратурою Варшави, САП України і НАБУ.

Українські правоохоронці інкримінують Новаку хабарництво за продовження термінів ремонту автошляхів. Він нібито пропонував за певну винагороду продовжити угоди, аби уникнути оплати деяких штрафних санкцій.

Підозру Новаку і його спільникам підготували за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди у особливо великому розмірі, або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 8 до 12 років.

У НАБУ зазначили, що питання про запобіжний захід оголосять у межах спільного з Польщею слідства.