Нинішній глава Мінінфраструктури Владислав Криклій відреагував на затримання в Польщі ексглави Укравтодору Славоміра Новака. За його словами, Новак не став першим главою Укравтодору, до якого не виникло питань у правоохоронних органів.

Владислав Криклій на своїй фейсбук-сторінці розповів, що коли вперше познайомився з Новаком, то мав геть інші очікування щодо нього.

До теми Славоміра Новака затримали в Польщі: НАБУ проводить обшуки в Укравтодорі

За словами нинішнього міністра, йому тоді казали, що Новак стане першим керівником Укравтодору, до якого не буде питань у правоохоронців.

Але дива не сталось,

– констатував Владислав Криклій.

Що відомо про затримання Славоміра Новака в Польщі

У Польщі 20 липня затримали ексголову Укравтодору Славоміра Новака. Його підозрюють в корупції та відмиванні грошей. НАБУ та САП проводять обшуки в офісах Укравтодору.

Польське антикорупційне бюро підозрює, що Славомір Новак очолював організовану злочинну групу.

Розслідування проводиться спільно Центральним антикорупційним бюро Польщі, прокуратурою Варшави, САП України і Національним антикорупційним бюро України.

Обшуки НАБУ та САП в офісах Укравтодору

Співробітники НАБУ та САП з самого ранку проводять обшуки в київському та львівському офісах Укравтодору. Також обшуки проходять в компаніях-учасницях тендерів і за місцем проживання експосадовців Укравтодору.

Деталі у НАБУ обіцяли повідомити пізніше.

Що відомо про Славоміра Новака та його роботу в Укравтодорі

Поляк Славомір Новак раніше очолював міністерство транспорту в уряді прем'єра Дональда Туска. До цього керував виборчим штабом кандидата в президенти Польщі Броніслава Коморовського.

Також був депутатом Сейму та відповідав за транспортні плани та інвестиції під час підготовки Польщі до Євро-2012.

Укравтодор Новак очолив у жовтні 2016 року , щоправда як виконувач обов’язків. Туди його запросив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.

, щоправда як виконувач обов’язків. Туди його запросив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян. У вересні 2019 року НАЗК порушило справу проти Новака через його електронну декларацію. Там стверджували, що він недооцінив вартість свого авто та приховав кошти на банківських рахунках.

Невдовзі він написав заяву про відставку з посади голови Укравтодору. Згодом Новак зазначив, що його відставка – це особисте рішення. Щоправда, такий крок був пов’язаним зі зміною політичної ситуації в Україні.

Зверніть увагу! Під керівництвом Новака, зокрема, було запроваджено дві реформи дорожньої галузі – Дорожній фонд та децентралізація дорожнього господарства.