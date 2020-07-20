Дива не сталось: Криклій відреагував на затримання Новака в Польщі
Нинішній глава Мінінфраструктури Владислав Криклій відреагував на затримання в Польщі ексглави Укравтодору Славоміра Новака. За його словами, Новак не став першим главою Укравтодору, до якого не виникло питань у правоохоронних органів.
Владислав Криклій на своїй фейсбук-сторінці розповів, що коли вперше познайомився з Новаком, то мав геть інші очікування щодо нього.
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За словами нинішнього міністра, йому тоді казали, що Новак стане першим керівником Укравтодору, до якого не буде питань у правоохоронців.
Але дива не сталось,
– констатував Владислав Криклій.
Що відомо про затримання Славоміра Новака в Польщі
- У Польщі 20 липня затримали ексголову Укравтодору Славоміра Новака. Його підозрюють в корупції та відмиванні грошей. НАБУ та САП проводять обшуки в офісах Укравтодору.
- Польське антикорупційне бюро підозрює, що Славомір Новак очолював організовану злочинну групу.
- Розслідування проводиться спільно Центральним антикорупційним бюро Польщі, прокуратурою Варшави, САП України і Національним антикорупційним бюро України.
Обшуки НАБУ та САП в офісах Укравтодору
Співробітники НАБУ та САП з самого ранку проводять обшуки в київському та львівському офісах Укравтодору. Також обшуки проходять в компаніях-учасницях тендерів і за місцем проживання експосадовців Укравтодору.
Деталі у НАБУ обіцяли повідомити пізніше.
Що відомо про Славоміра Новака та його роботу в Укравтодорі
- Поляк Славомір Новак раніше очолював міністерство транспорту в уряді прем'єра Дональда Туска. До цього керував виборчим штабом кандидата в президенти Польщі Броніслава Коморовського.
- Також був депутатом Сейму та відповідав за транспортні плани та інвестиції під час підготовки Польщі до Євро-2012.
- Укравтодор Новак очолив у жовтні 2016 року, щоправда як виконувач обов’язків. Туди його запросив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.
- У вересні 2019 року НАЗК порушило справу проти Новака через його електронну декларацію. Там стверджували, що він недооцінив вартість свого авто та приховав кошти на банківських рахунках.
- Невдовзі він написав заяву про відставку з посади голови Укравтодору. Згодом Новак зазначив, що його відставка – це особисте рішення. Щоправда, такий крок був пов’язаним зі зміною політичної ситуації в Україні.