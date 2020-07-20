Нынешний глава Мининфраструктуры Владислав Криклий отреагировал на задержание в Польше экс-главы Укравтодора Славомира Новака. По его словам, Новак не стал первым главой Укравтодора, к которому не возникло вопросов у правоохранительных органов.

Владислав Криклий на своей фейсбук-странице рассказал, что когда впервые познакомился с Новаком, то имел совершенно другие ожидания к нему.

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По словам нынешнего министра, ему тогда говорили, что Новак станет первым руководителем Укравтодора, к которому не будет вопросов у правоохранителей.

Но чуда не произошло,

– констатировал Владислав Криклий.

Что известно о задержании Славомира Новака в Польше

В Польше 20 июля задержали экс-председателя Укравтодора Славомира Новака. Его подозревают в коррупции и отмывании денег. НАБУ и САП проводят обыски в офисах Укравтодора.

Польское антикоррупционное бюро подозревает, что Славомир Новак возглавлял организованную преступную группу.

Расследование проводится совместно Центральным антикоррупционным бюро Польши, прокуратурой Варшавы, САП Украины и Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Обыски НАБУ и САП в офисах Укравтодора

Сотрудники НАБУ и САП с самого утра проводят обыски в киевском и львовском офисах Укравтодора. Также обыски проходят в компаниях-участниках тендеров и по месту жительства экс-чиновников Укравтодора.

Детали в НАБУ обещали сообщить позже.

Что известно о Славомире Новаке и его работе в Укравтодоре

Поляк Славомир Новак ранее возглавлял министерство транспорта в правительстве премьера Дональда Туска. До этого руководил избирательным штабом кандидата в президенты Польши Бронислава Коморовского.

Также был депутатом Сейма и отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012.

Укравтодор Новак возглавил в октябре 2016 года , правда, в качестве исполняющего обязанности. Туда его пригласил бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

, правда, в качестве исполняющего обязанности. Туда его пригласил бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян. В сентябре 2019 года НАПК возбудило дело против Новака из-за его электронной декларации. Там утверждали, что он недооценил стоимость своего авто и скрыл средства на банковских счетах.

Вскоре он написал заявление об отставке с должности председателя Укравтодора. Впоследствии Новак отметил, что его отставка – это личное решение. Правда, такой шаг был связан с изменением политической ситуации в Украине.

Обратите внимание! Под руководством Новака, в частности, были введены две реформы дорожной отрасли – Дорожный фонд и децентрализация дорожного хозяйства.