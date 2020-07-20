Чуда не произошло: Криклий отреагировал на задержание Новака в Польше
Нынешний глава Мининфраструктуры Владислав Криклий отреагировал на задержание в Польше экс-главы Укравтодора Славомира Новака. По его словам, Новак не стал первым главой Укравтодора, к которому не возникло вопросов у правоохранительных органов.
Владислав Криклий на своей фейсбук-странице рассказал, что когда впервые познакомился с Новаком, то имел совершенно другие ожидания к нему.
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По словам нынешнего министра, ему тогда говорили, что Новак станет первым руководителем Укравтодора, к которому не будет вопросов у правоохранителей.
Но чуда не произошло,
– констатировал Владислав Криклий.
Что известно о задержании Славомира Новака в Польше
- В Польше 20 июля задержали экс-председателя Укравтодора Славомира Новака. Его подозревают в коррупции и отмывании денег. НАБУ и САП проводят обыски в офисах Укравтодора.
- Польское антикоррупционное бюро подозревает, что Славомир Новак возглавлял организованную преступную группу.
- Расследование проводится совместно Центральным антикоррупционным бюро Польши, прокуратурой Варшавы, САП Украины и Национальным антикоррупционным бюро Украины.
Обыски НАБУ и САП в офисах Укравтодора
Сотрудники НАБУ и САП с самого утра проводят обыски в киевском и львовском офисах Укравтодора. Также обыски проходят в компаниях-участниках тендеров и по месту жительства экс-чиновников Укравтодора.
Детали в НАБУ обещали сообщить позже.
Что известно о Славомире Новаке и его работе в Укравтодоре
- Поляк Славомир Новак ранее возглавлял министерство транспорта в правительстве премьера Дональда Туска. До этого руководил избирательным штабом кандидата в президенты Польши Бронислава Коморовского.
- Также был депутатом Сейма и отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012.
- Укравтодор Новак возглавил в октябре 2016 года, правда, в качестве исполняющего обязанности. Туда его пригласил бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.
- В сентябре 2019 года НАПК возбудило дело против Новака из-за его электронной декларации. Там утверждали, что он недооценил стоимость своего авто и скрыл средства на банковских счетах.
- Вскоре он написал заявление об отставке с должности председателя Укравтодора. Впоследствии Новак отметил, что его отставка – это личное решение. Правда, такой шаг был связан с изменением политической ситуации в Украине.