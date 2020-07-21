Славоміра Новака – колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державної служби автомобільних доріг України – підозрюють в корупції, управлінні організованою злочинною групою і відмиванні грошей. Такі звинувачення йому висунули польські правоохоронці.

Про це повідомляє агентство PAP.

До теми: Дива не сталось: Криклій відреагував на затримання Новака в Польщі

Що відомо про затримання Новака в Польщі: основне

Його підозрюють у вимаганні та отриманні майнових і особистих вигод за надання приватним компаніям контрактів на будівництво і ремонт доріг в Україні, а також у відмиванні грошей.

Окрім нього затримали також Даріуша З., колишнього командира JW "GROM“ та підприємця з Гданська Яцека П. Справа з Даріушем вже завершена, а Яцека ще допитують слідчі.

Розслідування проводиться спільно Центральним антикорупційним бюро Польщі, прокуратурою Варшави, САП України і Національним антикорупційним бюро України.

В результаті він отримав 1 300 000 злотих (майже 300 тисяч євро – ред.), – сказала прессекретар окружної прокуратури Варшави Мирослава Хир.

Новака також підозрюють у підбурюванні лікаря Медичного військового інституту у Варшаві в наданні меддовідок, щоб виправдати свою відсутність на роботі в Україні.

Обшуки в офісах Укравтодору

Співробітники НАБУ та САП 20 липня провели обшуки в київському та львівському офісах Укравтодору, а також в компаніях-учасницях тендерів і за місцем проживання експосадовців Укравтодору.

20 липня прийшли масштабні обшуки в офісах "Укравтодору"

Обшуки провели у Києві та Львові, а також на території Польщі

Також пройшли обшуки в компаній-учасниць тендерів державної агенції

Нагадаємо:

З 2011 по 2013 роки Новак працював на посаді міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі.

З 2016 по 2019 роки очолював "Укравтодор", але у вересні подав у відставку, заявивши, що отримав "нову пропозицію".

До теми: Біографія Славоміра Новака: корупційні скандали в Польщі та подвійне громадянство