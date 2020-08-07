Корупція в Укравтодорі: у Польщі арештували 4-го фігуранта справи
У справі щодо корупційної схеми ексочільника Укравтодору Славоміра Новака взяли під арешт четвертого фігуранта. Фірма підприємця мала ремонтувати дороги в Україні за хабар.
Польські правоохоронці затримали підприємця Александера Д. Про це повідомляє "Польське радіо".
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Варшавський суд відправив підприємця під варту на 3 місяці. Саме його компанія отримала контракт в Україні, підприємець пропонував Новаку хабар сумою 700 тисяч злотих.
Згідно з інформацією, у разі успішного підписання контракту Новак від корупційної домовленості мав отримати ще 10% від вартості контракту – 1,65 мільйонів євро. За словами слідчих, компанія затриманого фігуранта отримала контракт в Україні, однак, так і не приступила до його виконання. Тож обіцяний хабар Новаку не перерахували.
Що відомо про справу Славоміра Новака
- 20 липня у Польщі затримали ексочільника Укравтодору Славоміра Новака.
- Прокуратура Польщі та місцеве антикорупційне відомство звинуватили Новака у створенні злочинної групи, яка займалася відмиванням грошей та корупцією.
- За інформацією Gazeta Wyborcza, в районній прокуратурі Варшави йому загрожують шість обвинувачень.
- Обшуки у справі почалися 20 липня – одночасно в Україні та Польщі. Окремо її почали розслідувати восени 2019 року, згодом антикорупційні органи Україні та Польщі створили спільну слідчу групу.