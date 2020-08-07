У справі щодо корупційної схеми ексочільника Укравтодору Славоміра Новака взяли під арешт четвертого фігуранта. Фірма підприємця мала ремонтувати дороги в Україні за хабар.

Польські правоохоронці затримали підприємця Александера Д. Про це повідомляє "Польське радіо".

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Варшавський суд відправив підприємця під варту на 3 місяці. Саме його компанія отримала контракт в Україні, підприємець пропонував Новаку хабар сумою 700 тисяч злотих.

Згідно з інформацією, у разі успішного підписання контракту Новак від корупційної домовленості мав отримати ще 10% від вартості контракту – 1,65 мільйонів євро. За словами слідчих, компанія затриманого фігуранта отримала контракт в Україні, однак, так і не приступила до його виконання. Тож обіцяний хабар Новаку не перерахували.

Що відомо про справу Славоміра Новака