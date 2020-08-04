Справа ексглави Укравтодору Новака: затримали ще одного підозрюваного
У справі щодо корупції в Укравтодорі в період керування Славоміра Новака затримали нового підозрюваного. Польські правоохоронці затримали місцевого підприємця Алєксандера Д.
Чоловіка звинувачують в обіцянці вручення незаконної матеріальної вигоди. Про це повідомляє "Польське радіо" з посиланням на коментар речниці Окружної прокуратури у Варшаві Алєксандри Скшиняж.
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За її словами, затриманий представляє польську компанією, яка хотіла отримати контракт на побудову і ремонт однієї з автодоріг в Україні.
"Після приведення до прокуратури Алєксандеру Д. висунуть обвинувачення в обіцянні надання матеріальної вигоди у великій кількості Славоміру Новаку", – зазначила Алєксандра Скшиняж.
Наразі прокуратура не повідомила, чи будуть ще чергові затримання у цій справі, оскільки всі заходи є конфіденційними.
Зауважимо, що після рішення суду Славомір Новак зараз перебуває під тимчасовим арештом. Захист ексглави Укравтодору оскаржив це рішення. Судове засідання у цій справі ще не відбулося.
Справа Славоміра Новака: що відомо
- У Польщі 20 липня затримали ексголову Укравтодору Славоміра Новака.
- Польська прокуратура та тамтешнє антикорупційне відомство звинуватили Новака у створенні злочинної групи, яка займалася корупцією і відмиванням грошей.
- За даними Gazeta Wyborcza в районній прокуратурі Варшави, Новаку загрожують шість обвинувачень, пов’язаних з періодом, коли він відповідав за Укравтодор.
- Обшуки у справі почалися одночасно в Україні та Польщі 20 липня. Розслідувати її почали восени 2019 року окремо в Україні та Польщі. Згодом антикорупційні органи країн створили спільну слідчу групу.