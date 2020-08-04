У справі щодо корупції в Укравтодорі в період керування Славоміра Новака затримали нового підозрюваного. Польські правоохоронці затримали місцевого підприємця Алєксандера Д.

Чоловіка звинувачують в обіцянці вручення незаконної матеріальної вигоди. Про це повідомляє "Польське радіо" з посиланням на коментар речниці Окружної прокуратури у Варшаві Алєксандри Скшиняж.

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За її словами, затриманий представляє польську компанією, яка хотіла отримати контракт на побудову і ремонт однієї з автодоріг в Україні.

"Після приведення до прокуратури Алєксандеру Д. висунуть обвинувачення в обіцянні надання матеріальної вигоди у великій кількості Славоміру Новаку", – зазначила Алєксандра Скшиняж.

Наразі прокуратура не повідомила, чи будуть ще чергові затримання у цій справі, оскільки всі заходи є конфіденційними.

Зауважимо, що після рішення суду Славомір Новак зараз перебуває під тимчасовим арештом. Захист ексглави Укравтодору оскаржив це рішення. Судове засідання у цій справі ще не відбулося.

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