По делу о коррупции в Укравтодоре в период управления Славомира Новака задержали нового подозреваемого. Польские правоохранители задержали местного предпринимателя Александера Д.

Мужчину обвиняют в обещании вручения незаконной материальной выгоды. Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Окружной прокуратуры в Варшаве Александры Скшиняж.

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По ее словам, задержанный представляет польскую компанию, которая хотела получить контракт на строительство и ремонт одной из автодорог в Украине.

"После приведения в прокуратуру Александеру Д. предъявят обвинение в обещании предоставления материальной выгоды в большом количестве Славомиру Новаку", – отметила Александра Скшиняж.

Сейчас прокуратура не сообщила, будут ли еще очередные задержания по этому делу, поскольку все мероприятия являются конфиденциальными.

Заметим, что после решения суда Славомир Новак сейчас находится под временным арестом. Защита экс-главы Укравтодора обжаловала это решение. Судебное заседание по этому делу еще не произошло.

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