В деле о коррупционной схеме экс-главы Укравтодора Славомира Новака взяли под арест четвертого фигуранта. Фирма предпринимателя должна была ремонтировать дороги в Украине за взятку.

Польские правоохранители задержали предпринимателя Александера Д. Об этом сообщает "Польское радио".

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Варшавский суд отправил предпринимателя под стражу на 3 месяца. Именно его компания получила контракт в Украине, предприниматель предлагал Новаку взятку суммой в 700 тысяч злотых.

Согласно информации, в случае успешного подписания контракта Новак от коррупционной договоренности должен был получить еще 10% от стоимости контракта – 1,65 миллионов евро. По словам следователей, компания задержанного фигуранта получила контракт в Украине, однако, так и не приступила к его выполнению. Поэтому обещанную взятку Новаку не перечислили.

Что известно о деле Славомира Новака