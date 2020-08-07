Коррупция в Укравтодоре: в Польше арестовали 4-го фигуранта дела
В деле о коррупционной схеме экс-главы Укравтодора Славомира Новака взяли под арест четвертого фигуранта. Фирма предпринимателя должна была ремонтировать дороги в Украине за взятку.
Польские правоохранители задержали предпринимателя Александера Д. Об этом сообщает "Польское радио".
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Варшавский суд отправил предпринимателя под стражу на 3 месяца. Именно его компания получила контракт в Украине, предприниматель предлагал Новаку взятку суммой в 700 тысяч злотых.
Согласно информации, в случае успешного подписания контракта Новак от коррупционной договоренности должен был получить еще 10% от стоимости контракта – 1,65 миллионов евро. По словам следователей, компания задержанного фигуранта получила контракт в Украине, однако, так и не приступила к его выполнению. Поэтому обещанную взятку Новаку не перечислили.
Что известно о деле Славомира Новака
- 20 июля в Польше задержали экс-главу Укравтодора Славомира Новака.
- Прокуратура Польши и местное антикоррупционное ведомство обвинили Новака в создании преступной группы, которая занималась отмыванием денег и коррупцией.
- По информации Gazeta Wyborcza, в районной прокуратуре Варшавы ему грозят шесть обвинений.
- Обыски по делу начались 20 июля – одновременно в Украине и Польше. Отдельно ее начали расследовать осенью 2019 года, впоследствии антикоррупционные органы Украины и Польши создали совместную следственную группу.