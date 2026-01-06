Відповідна ініціатива ще не функціонує в Україні. Про це пише 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Чому вважали, що система запрацювала?

Користувачі у соціальних мережах почали активно обговорювати, що з 1 січня 2026 року накопичення штрафних балів діє. Проте, у патрульній поліції спростували це.

Поки що це питання перебуває на розгляді, й штрафні бали не запроваджені,

– зазначив Олексій Білошицький.

За його словами, наразі є ряд законопроєктів, які покликані врегулювати це питання і в майбутньому запровадити штрафні бали за прикладом передового досвіду інших країн.

Що відомо про штрафні бали для водіїв?

В Україні можливе впровадження накопичувальної системи штрафних балів для водіїв за порушення правил дорожнього руху. За систематичні порушення посвідчення водія можуть автоматично вилучати, а для його повернення доведеться повторно складати теоретичний і практичний іспити в сервісних центрах МВС.

Законопроєкт пропонує встановити ліміти балів: для водіїв зі стажем понад рік – 15 балів, для новачків із досвідом менше, ніж рік – 10 балів. Сплата штрафу за порушення не впливатиме на нарахування балів, а їх можна буде анулювати з часом або після проходження спеціальних курсів.

Система штрафних балів, яка застосовується в Європі, має стимулювати водіїв до більш відповідальної поведінки на дорозі та зменшити кількість ДТП шляхом додаткових стягнень за повторні порушення.

