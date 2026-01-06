Відповідна ініціатива ще не функціонує в Україні. Про це пише 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
Дивіться також Штраф мінімальний, проблем багато: що загрожує українцям без прописки у 2026 році
Чому вважали, що система запрацювала?
Користувачі у соціальних мережах почали активно обговорювати, що з 1 січня 2026 року накопичення штрафних балів діє. Проте, у патрульній поліції спростували це.
Поки що це питання перебуває на розгляді, й штрафні бали не запроваджені,
– зазначив Олексій Білошицький.
За його словами, наразі є ряд законопроєктів, які покликані врегулювати це питання і в майбутньому запровадити штрафні бали за прикладом передового досвіду інших країн.
Що відомо про штрафні бали для водіїв?
В Україні можливе впровадження накопичувальної системи штрафних балів для водіїв за порушення правил дорожнього руху. За систематичні порушення посвідчення водія можуть автоматично вилучати, а для його повернення доведеться повторно складати теоретичний і практичний іспити в сервісних центрах МВС.
Законопроєкт пропонує встановити ліміти балів: для водіїв зі стажем понад рік – 15 балів, для новачків із досвідом менше, ніж рік – 10 балів. Сплата штрафу за порушення не впливатиме на нарахування балів, а їх можна буде анулювати з часом або після проходження спеціальних курсів.
Система штрафних балів, яка застосовується в Європі, має стимулювати водіїв до більш відповідальної поведінки на дорозі та зменшити кількість ДТП шляхом додаткових стягнень за повторні порушення.
Чи є ще зміни для водіїв України?
Кабмін пропонує збільшити строк добровільної сплати штрафу з 10 до 15 днів та примусового виконання з 30 днів до 3 місяців. Нововведення спрямовані на зменшення подвоєних штрафів, зниження навантаження на суди та забезпечення невідворотності покарання.
Раніше повідомлялося, що нові штрафи за відсутність аптечки, вогнегасника або знаку аварійної зупинки в автомобілях. Поліція спростувала чутки про це та зазначила, що вимоги до комплектації автомобілів залишаються незмінними.