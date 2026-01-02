Вимога реєстрації діє незалежно від того, чи йдеться про власне житло, орендовану квартиру або тимчасове проживання, пише 24 Канал з посиланням на Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Який штраф передбачено за відсутність прописки?

Якщо людина не оформила прописку протягом 30 днів, це вважається адміністративним порушенням. Для прописки немовлят термін становить 3 місяці.

За перше порушення законодавства у більшості випадків застосовується попередження без накладення грошового стягнення. У разі повторного порушення протягом року можливе накладення штрафу у розмірі від 17 до 51 гривні.

Важливо! На практиці штрафи застосовуються нечасто, проте сам факт відсутності реєстрації може бути зафіксований під час звернення до державних органів або перевірки документів.

Для іноземців та осіб без громадянства штрафи значно суворіші – від 1 700 до 5 100 гривень. Рішення про штраф приймають виконавчі комітети місцевого самоврядування.

Що неможливо зробити без прописки?

Відсутність зареєстрованого місця проживання має значно ширші наслідки, ніж адміністративна відповідальність. Найбільші труднощі виникають під час отримання базових послуг, зазначає ЦНАП.

Без прописки майже неможливо:

оформити або замінити паспорт та інші документи, які потребують підтвердження місця проживання;

укласти декларацію з сімейним лікарем і повноцінно користуватися медичними послугами;

отримати соціальні виплати, субсидії та інші види державної допомоги;

оформити окремі банківські послуги та здійснити нотаріальні дії.

Крім того, відсутність прописки може ускладнити зарахування дітей до навчальних закладів за місцем проживання. У повсякденному житті це створює додаткові бар'єри навіть за умови незначних штрафів.

Чи можна прописатися без згоди власника?