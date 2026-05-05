Хто може не платити податок на житло?

Як повідомляє Державна податкова служба, від сплати звільняють власників нерухомості на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій.

Також не потрібно платити, якщо будинок уже ввели в експлуатацію, але право власності ще не зареєстроване у державному реєстрі. У такій ситуації власник сплачує лише земельний податок, а за сам об'єкт житла цей платіж не виникає.

Пільга зберігається і для житла, яке пошкоджене або зруйноване через війну. Вона діє до моменту відновлення або реконструкції будинку чи квартири.

Яка площа не оподатковується у 2026 році?

Є чітка пільгова площа, за яку платити не потрібно:

для квартир – до 60 квадратних метрів;

для будинків – до 120 квадратних метрів.

Якщо житло не перевищує ці показники, податок не виникає. У разі перевищення власник платить лише за "зайві" метри, а не за всю площу. Наприклад, якщо квартира має 65 квадратних метрів, нарахування роблять тільки на 5 квадратних метрів.

Ставку податку визначають місцеві ради, але закон встановлює максимальне обмеження. Вона не може перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати за кожен квадратний метр понад пільгову норму. У 2026 році – це 120 гривень.

Як спільна власність впливає на податок?

Спільна власність дозволяє зменшити або повністю уникнути нарахувань. У такому випадку кожен співвласник отримує власну пільгову норму площі, яка враховується окремо.

Наприклад, у вас може бути квартира 100 квадратних метрів, яка оформлена зараз на двох осіб, вам за цю квартиру сплачувати податок не потрібно буде, оскільки є 60 метрів пільга на одну особу і 60 на другу,

– пояснює адвокат Юрій Брикайло.

Водночас пільги не застосовують, якщо нерухомість здають в оренду або використовують для бізнесу. У таких випадках нарахування проводять незалежно від площі об'єкта.

Коли надходять платіжки і які штрафи передбачені?

Суму розраховує податкова служба, а повідомлення-рішення надсилають до 1 липня 2026 року. Після отримання документа власник має 60 днів, щоб сплатити податок. Якщо цей строк пропустити, до суми додається штраф залежно від тривалості затримки:

до 30 календарних днів – 5% від суми боргу;

понад 30 днів – 10% від суми боргу.

Крім штрафу, на борг нараховується пеня – щоденна доплата за прострочення. Вона починає діяти після 90 днів від граничного строку сплати.

Чому можуть нарахувати податок одразу за три роки?

Інформація про нерухомість іноді потрапляє до податкової із запізненням або обробляється не одразу. У такому разі власник може отримати рахунок одразу за кілька років. Фактично це означає, що замість одного платежу людина одразу бачить суму за два або три роки. Водночас відсутність повідомлення звільняє від штрафів і пені.