Кто может не платить налог на жилье?

Как сообщает Государственная налоговая служба, от уплаты освобождают владельцев недвижимости на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий.

Смотрите также Не все ошибки в реестре исправляют: когда придется идти в суд

Также не нужно платить, если дом уже ввели в эксплуатацию, но право собственности еще не зарегистрировано в государственном реестре. В такой ситуации владелец платит только земельный налог, а за сам объект жилья этот платеж не возникает.

Льгота сохраняется и для жилья, которое повреждено или разрушено из-за войны. Она действует до момента восстановления или реконструкции дома или квартиры.

Какая площадь не облагается налогом в 2026 году?

Есть четкая льготная площадь, за которую платить не нужно:

для квартир – до 60 квадратных метров;

для домов – до 120 квадратных метров.

Если жилье не превышает эти показатели, налог не возникает. В случае превышения владелец платит только за "лишние" метры, а не за всю площадь. Например, если квартира имеет 65 квадратных метров, начисления делают только на 5 квадратных метров.

Ставку налога определяют местные советы, но закон устанавливает максимальное ограничение. Она не может превышать 1,5% от минимальной заработной платы за каждый квадратный метр сверх льготной нормы. В 2026 году – это 120 гривен.

Как совместная собственность влияет на налог?

Совместная собственность позволяет уменьшить или полностью избежать начислений. В таком случае каждый совладелец получает собственную льготную норму площади, которая учитывается отдельно.

Например, у вас может быть квартира 100 квадратных метров, которая оформлена сейчас на двух человек, вам за эту квартиру платить налог не нужно будет, поскольку есть 60 метров льгота на одного человека и 60 на второго,

– объясняет адвокат Юрий Брикайло.

В то же время льготы не применяют, если недвижимость сдают в аренду или используют для бизнеса. В таких случаях начисления проводят независимо от площади объекта.

Когда приходят платежки и какие штрафы предусмотрены?

Сумму рассчитывает налоговая служба, а уведомление-решение присылают до 1 июля 2026 года. После получения документа у владельца есть 60 дней, чтобы уплатить налог. Если этот срок пропустить, к сумме к сумме добавляется штраф в зависимости от продолжительности задержки:

до 30 календарных дней – 5% от суммы долга;

более 30 дней – 10% от суммы долга.

Кроме штрафа, на долг начисляется пеня – ежедневная доплата за просрочку. Она начинает действовать после 90 дней от предельного срока уплаты.

Почему могут начислить налог сразу за три года?

Информация о недвижимости иногда попадает в налоговую с опозданием или обрабатывается не сразу. В таком случае владелец может получить счет сразу за несколько лет. Фактически это означает, что вместо одного платежа человек сразу видит сумму за два или три года. В то же время отсутствие уведомления освобождает от штрафов и пени.