Що вважають технічною помилкою в реєстрі?

Технічні помилки виникають через людський фактор під час внесення даних у систему, пише Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради.

Дивіться також Податок на нерухомість можуть нарахувати за 3 роки: хто отримає рахунок

Це описки, неправильні цифри у площі чи номері будинку, а також інші неточності, які не збігаються з паперовими документами.

Коли реєстратор помічає помилку ще до видачі витягу, її одразу виправляють безплатно. Якщо ж неточність виявляє власник після отримання документів, потрібно подати заяву.

Звернутися можна до будь-якого державного реєстратора або нотаріуса, а заяву розглядають у день подання. Зазвичай виправляють описки, уточнюють адресу або переносять дані зі старих реєстрів, які діяли до 2013 року.

Коли у виправленні можуть відмовити?

Не кожну помилку можна виправити за заявою.

Якщо помилка впливає на права третіх осіб, то її можна виправити лише за їхньою згодою або через суд,

– наголошують у Департаменті.

У таких випадках виникає юридичний спір, який реєстратор не має права вирішувати самостійно. Аналогічно діють і тоді, коли в реєстрі з'являються суперечливі записи або різні дані про один об'єкт.

Тоді власнику доведеться звертатися до суду, щоб довести свою позицію, а вже після рішення повторно подати документи для внесення змін.

Скільки коштує виправлення та що робити з дублями?

Вартість залежить від причини помилки. Якщо її допустив державний реєстратор, виправлення проведуть безплатно. У випадках, коли неточність з'явилася через неправильні дані заявника, потрібно сплатити адміністративний збір – 130 гривень.

Окремо розглядають ситуації з дублями, коли на один об'єкт відкрили кілька розділів у реєстрі. У такому разі новіший запис закривають, а інформацію переносять до основного розділу.

Які ще проблеми можуть виникнути через помилки в реєстрі?

Помилки в державних реєстрах впливають не лише на право власності, а й на податки. Через застарілі або неточні дані власникам можуть нарахувати зайві суми або навіть включити у платіжку об'єкти, які їм уже не належать, повідомляє Державна податкова служба.

Фактично власники ризикують переплатити або накопичити борг, якщо не перевірять дані вчасно. Податок нараховують автоматично на основі реєстрів, тому будь-яка помилка одразу впливає на платіжку.