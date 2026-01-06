Соответствующая инициатива еще не функционирует в Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

Почему считали, что система заработала?

Пользователи в социальных сетях начали активно обсуждать, что с 1 января 2026 года накопление штрафных баллов действует. Однако, в патрульной полиции опровергли это.

Пока этот вопрос находится на рассмотрении, и штрафные баллы не введены,

– отметил Алексей Билошицкий.

По его словам, сейчас есть ряд законопроектов, которые призваны урегулировать этот вопрос и в будущем ввести штрафные баллы по примеру передового опыта других стран.

Что известно о штрафных баллах для водителей?

В Украине возможно внедрение накопительной системы штрафных баллов для водителей за нарушение правил дорожного движения. За систематические нарушения водительское удостоверение могут автоматически изымать, а для его возвращения придется повторно сдавать теоретический и практический экзамены в сервисных центрах МВД.

Законопроект предлагает установить лимиты баллов: для водителей со стажем более года – 15 баллов, для новичков с опытом менее, чем год – 10 баллов. Уплата штрафа за нарушение не будет влиять на начисление баллов, а их можно будет аннулировать со временем или после прохождения специальных курсов.

Система штрафных баллов, которая применяется в Европе, должна стимулировать водителей к более ответственному поведению на дороге и уменьшить количество ДТП за счет дополнительных взысканий за повторные нарушения.

