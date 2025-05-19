Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

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В полиции опровергли очередной фейк

Сейчас в Украине не предусмотрены изменения в требованиях к комплектации транспортных средств. Уже много лет эти нормы прописаны в общих Правилах дорожного движения и остаются в силе.

Билошицкий отметил, что в автомобиле должна быть аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки. Но наказание за нарушение этих требований не меняются годами – это минимальный штраф в размере 340 гривен.

Автомобильная аптечка должна быть с обозначением типа транспортного средства, для которого она предназначена. Знаком аварийной остановки является красный треугольник или мигающий красный фонарь, что соответствует стандартам. Огнетушитель должен быть исправным.

Эти требования касаются большинства категорий ТС: мотоциклов с боковым прицепом, легковых и грузовых авто, автобусов, микроавтобусов, колесных тракторов и т.д,

– написал Алексей Билошицкий.

Людей призывают быть внимательными и проверять информацию только в надежных источниках.

К слову, в 2024 году в Украине было 735 384 долгов из-за неуплаченных штрафов ПДД. Их количество возросло, по сравнению с 2023 годом. Большинство должников за нарушение норм дорожного движения – это мужчины. Статистика показывает, что больше всего нарушений правил в том году фиксировали в Днепропетровской области.