Кто имеет льготы на автогражданку

Полис ОСАГО необходимо оформить сразу после государственной регистрации транспортного средства. Его следует иметь при себе вместе с документами на авто и предъявлять по требованию полиции, передает 24 Канал со ссылкой на "Факты ICTV".

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Если во время проверки выяснится, что водитель не имеет действующего полиса автогражданки, ему грозит штраф в размере 425 гривен.

Важно! В случае неуплаты штрафа в течение 15 дней, сумма удваивается и составит 850 гривен.

Кроме административного наказания, водитель, который не имеет страховки, рискует остаться один на один с расходами в случае ДТП – компенсацию убытков придется покрывать за свой счет.

В то же время льготные категории граждан в 2025 году могут оформить автогражданку со скидкой 50%

К таким категориям относятся:

участники боевых действий (УБД);

участники войны;

пенсионеры;

лица с инвалидностью 1-й и 2-й групп;

граждане, пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС (1 и 2 категории).

Также в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №12295, который предлагает полностью освободить от обязанности оформлять автогражданку УБД, людей с инвалидностью вследствие войны и пострадавших во время Революции Достоинства. Но пока этот документ еще не принят – он находится на рассмотрении парламента.