Хто має пільги на автоцивілку

Поліс ОСЦПВ необхідно оформити відразу після державної реєстрації транспортного засобу. Його слід мати при собі разом із документами на авто та пред’являти на вимогу поліції, передає 24 Канал з посиланням на "Факти ICTV".

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Якщо під час перевірки з’ясується, що водій не має чинного поліса автоцивілки, йому загрожує штраф у розмірі 425 гривень.

Важливо! У разі несплати штрафу протягом 15 днів, сума подвоюється і становитиме 850 гривень.

Окрім адміністративного покарання, водій, який не має страховки, ризикує залишитися сам на сам із витратами у разі ДТП – компенсацію збитків доведеться покривати власним коштом.

Водночас пільгові категорії громадян у 2025 році можуть оформити автоцивілку зі знижкою 50%

До таких категорій належать:

учасники бойових дій (УБД);

учасники війни;

пенсіонери;

особи з інвалідністю 1-ї та 2-ї груп;

громадяни, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (1 і 2 категорії).

Також у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №12295, який пропонує повністю звільнити від обов’язку оформлювати автоцивілку УБД, людей з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих під час Революції Гідності. Але наразі цей документ ще не ухвалено – він перебуває на розгляді парламенту.