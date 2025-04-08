Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар адвоката Романа Кичка в коментарі для "Українське радіо". В Україні під час мобілізації повістки можуть надсилатися поштою, а за ухилення від їх отримання військовозобов'язаних штрафують.

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Поштові помилки можуть стати підставою для скасування штрафу

Як пояснив адвокат, якщо поштовий оператор неправильно позначив відправлення або не повідомив належним чином про доставку повістки, це можна оскаржити в суді.

Кичко наголосив, що часто не всі позначки на поштових відправленнях свідчать про те, що військовозобов'язаний відмовився від отримання повістки або був відсутній за адресою.

Якщо позначка вказує на порушення процедури вручення, наприклад, "повертається після закінчення строку зберігання", штраф може бути оскаржений як незаконний.

Як оскаржити штраф?

Військовозобов'язані можуть звертатися до оператора поштового зв'язку з запитом, щоб дізнатися, як саме була доставлена повістка. Якщо з'ясується, що процедура вручення була порушена, штраф вважатиметься неправомірним.

Кичко рекомендує перевіряти поштову скриньку та не покладатися на СМС-повідомлення, оскільки вони надсилаються рідко. Також він підкреслює, що військовозобов'язані не повинні навмисно ігнорувати повістки, однак мають право оскаржувати штрафи, якщо є підстави для цього.

