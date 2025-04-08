Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Романа Кичко в комментарии для "Украинское радио". В Украине во время мобилизации повестки могут присылаться по почте, а за уклонение от их получения военнообязанных штрафуют.

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Почтовые ошибки могут стать основанием для отмены штрафа

Как пояснил адвокат, если почтовый оператор неправильно обозначил отправление или не сообщил должным образом о доставке повестки, это можно обжаловать в суде.

Кичко отметил, что часто не все отметки на почтовых отправлениях свидетельствуют о том, что военнообязанный отказался от получения повестки или отсутствовал по адресу.

Если отметка указывает на нарушение процедуры вручения, например, "возвращается по истечении срока хранения", штраф может быть обжалован как незаконный.

Как обжаловать штраф?

Военнообязанные могут обращаться к оператору почтовой связи с запросом, чтобы узнать, как именно была доставлена повестка. Если выяснится, что процедура вручения была нарушена, штраф будет считаться неправомерным.

Кичко рекомендует проверять почтовый ящик и не полагаться на СМС-сообщения, поскольку они присылаются редко. Также он подчеркивает, что военнообязанные не должны намеренно игнорировать повестки, однако имеют право обжаловать штрафы, если есть основания для этого.

