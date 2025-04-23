В чем обвиняют Uber

Это первый случай судебного преследования крупной техкомпании FTC с момента начала второго президентского срока Дональда Трампа, отмечает CNBC, передает 24 Канал.

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По информации FTC, Uber:

Обещает экономию 25 долларов в месяц, но не уточняет, что пользователи сами должны оплатить 9,99 долларов в месяц за подписку;

Скрывает важную информацию о подписке в труднодоступном для чтения сером шрифте;

Подписывает пользователей без явного согласия;

Взимает оплату еще до завершения бесплатного пробного периода;

Усложняет процесс отмены подписки, заставляя проходить до 23 экранов и совершать до 32 действий;

Требует объяснений о причинах отказа и настойчиво предлагает приостановку вместо отмены.

Некоторые пользователи жаловались, что Uber требовал связаться со службой поддержки для отмены, но не объяснил, как именно это сделать. Между тем компания продолжала списывать средства,

– говорится в сообщении.

В Uber "разочарованы"

В ответ представитель Uber Ноа Эдвардсен заявил, что компания "разочарована" иском и считает, что процессы подписки и отказа от нее являются "простыми, законными и понятными". По его словам, большинство пользователей могут отменить подписку в приложении менее чем за 20 секунд.

Справка. Сервис Uber One, запущен в 2021 году, имеет около 30 миллионов подписчиков. Подписка стоит 9,99 долларов в месяц или 96 долларов в год и предлагает бесплатную доставку и скидки на определенные поездки и заказы.