У чому звинувачують Uber
Це перший випадок судового переслідування великої техкомпанії FTC з моменту початку другого президентського терміну Дональда Трампа, зазначає CNBC, передає 24 Канал.
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За інформацією FTC, Uber:
- Обіцяє економію 25 доларів на місяць, але не уточнює, що користувачі самі мають сплатити 9,99 доларів у місяць за передплату;
- Приховує важливу інформацію про підписку у важкодоступному для читання сірому шрифті;
- Підписує користувачів без явної згоди;
- Стягує оплату ще до завершення безплатного пробного періоду;
- Ускладнює процес скасування передплати, змушуючи проходити до 23 екранів і здійснювати до 32 дій;
- Вимагає пояснень щодо причин відмови і наполегливо пропонує призупинення замість скасування.
Деякі користувачі скаржилися, що Uber вимагав зв'язатися зі службою підтримки для скасування, але не пояснив, як саме це зробити. Тим часом компанія продовжувала списувати кошти,
– ідеться у повідомленні.
В Uber "розчаровані"
У відповідь речник Uber Ноа Едвардсен заявив, що компанія "розчарована" позовом і вважає, що процеси підписки та відмови від неї є "простими, законними та зрозумілими". За його словами, більшість користувачів можуть скасувати підписку в застосунку менш ніж за 20 секунд.
Довідково. Сервіс Uber One, запущений у 2021 році, має близько 30 мільйонів підписників. Підписка коштує 9,99 доларів на місяць або 96 доларів на рік та пропонує безплатну доставку й знижки на певні поїздки та замовлення.