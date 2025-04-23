У чому звинувачують Uber

Це перший випадок судового переслідування великої техкомпанії FTC з моменту початку другого президентського терміну Дональда Трампа, зазначає CNBC, передає 24 Канал.

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За інформацією FTC, Uber:

Обіцяє економію 25 доларів на місяць, але не уточнює, що користувачі самі мають сплатити 9,99 доларів у місяць за передплату;

Приховує важливу інформацію про підписку у важкодоступному для читання сірому шрифті;

Підписує користувачів без явної згоди;

Стягує оплату ще до завершення безплатного пробного періоду;

Ускладнює процес скасування передплати, змушуючи проходити до 23 екранів і здійснювати до 32 дій;

Вимагає пояснень щодо причин відмови і наполегливо пропонує призупинення замість скасування.

Деякі користувачі скаржилися, що Uber вимагав зв'язатися зі службою підтримки для скасування, але не пояснив, як саме це зробити. Тим часом компанія продовжувала списувати кошти,

– ідеться у повідомленні.

В Uber "розчаровані"

У відповідь речник Uber Ноа Едвардсен заявив, що компанія "розчарована" позовом і вважає, що процеси підписки та відмови від неї є "простими, законними та зрозумілими". За його словами, більшість користувачів можуть скасувати підписку в застосунку менш ніж за 20 секунд.

Довідково. Сервіс Uber One, запущений у 2021 році, має близько 30 мільйонів підписників. Підписка коштує 9,99 доларів на місяць або 96 доларів на рік та пропонує безплатну доставку й знижки на певні поїздки та замовлення.