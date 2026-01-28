Какие документы можно подавать нотариусу?

Чтобы нотариальное действие прошло без задержек, гражданам рекомендуют заблаговременно ознакомиться с требованиями к документам, которые подаются нотариусу, сообщает Министерство юстиции Украины. Такие правила определены статьей 47 Закона Украины "О нотариате" и главой 8 раздела I Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 22 февраля 2012 года № 296/5.

Согласно законодательству, нотариус не принимает документы, не соответствующие установленным требованиям или содержащие информацию, которая унижает честь, достоинство или деловую репутацию физического или юридического лица. Также основанием для отказа является наличие подчисток, дописок, зачеркнутых слов, неоговоренных исправлений, поврежденных или неразборчивых текстов, а также документов, написанных карандашом.

Обратите внимание! Все исправления в документах должны быть надлежащим образом оговорены – с подписью должностного лица или лица, выдавшего документ, и печатью учреждения или организации в случае ее наличия. При этом текст должен оставаться читабельным как в исправленной, так и в первоначальной редакции.

Не принимаются также порванные документы и материалы, состоящие из нескольких листов, если они не прошиты, не пронумерованы и не скреплены подписью и печатью соответствующего юридического лица. Исключение составляют документы, полученные из единых и государственных реестров, сведения из которых нотариус использует при совершении нотариального действия.

Важно! Тексты сделок, заявлений, заверяемых копий документов, выписок и переводов должны быть изложены четко и понятно. Названия юридических лиц и их идентификационные коды указываются полностью, без сокращений, с указанием местонахождения, а персональные данные физических лиц – в полном объеме, в соответствии с государственными реестрами.

