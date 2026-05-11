Могут ли ТЦК возвращать людей на воинский учет?

Эксперты часто отмечают, что закон не имеет обратного действия. В территориальных центрах комплектования почему-то не понимают неправомерность действий, когда ставят на воинский учет мужчин, которые не могут быть мобилизованы. Адвокат и владелица адвокатского бюро Полина Марченко в комментарии 24 Канала рассказала, что незаконно возвращать на воинский учет именно тех граждан, которых исключили из него, а не просто сняли.

По словам эксперта, автоматически на воинский учет могут поставить военнообязанных, которые самостоятельно не стали на учет после окончания учреждения высшего образования и остались на статусе призывников. Также вернуть на учет могут тех, кого сняли с учета.

В то же время граждан, которые признаны непригодными, поставить обратно на воинский учет ТЦК не имеют права. Повторной автоматической постановки в действующем законодательстве не предусмотрено.

Полина Марченко Адвокат, владелица адвокатского бюро Исключенных повторно на учет берут только с их личного согласия после заявления. У нас ни в одном законе или подзаконном акте не предусмотрено какой-либо процедуры относительно автоматической постановки невоеннообязанных на воинский учет.

По словам Полины Марченко, таких примеров только на ее практике немало. Ее бюро рассматривает не менее 7 дел, когда клиенты были исключены, но их обратно поставили на учет. Граждан не только автоматически восстанавливают на учете, но и пытаются мобилизовать наравне со всеми, несмотря на непригодность. Адвокат добавила, что такая практика распространяется по Украине более года. Таких мужчин тоже забирают просто с блокпостов и мобилизуют.

И потом в судебном порядке, мы эту мобилизацию, это включение в список военного состава мы отменяем ... Мы уже вернули к гражданской жизни военнообязанного, который был исключен из воинского учета по состоянию здоровья, но несмотря на это, его поставили на учет, за один день мобилизовали, сказали, что он пригоден. Поэтому это сейчас действительно проблема, у нас уже есть три или четыре такие победы,

– говорит Полина Марченко.

При этом, ТЦК часто не учитывают, когда именно человек был исключен из учета. Так, один из таких случаев произошел с мужчиной, которого в 1990 году исключили с воинского учета, а в 2026 почему-то восстановили и заставили проходить новый медосмотр. Все отметки о непригодности он имел, но о статусе военнообязанного узнал из Резерва+.

В ТЦК такие случаи часто объясняют обновлением реестров и необходимостью актуализации данных после изменений и вступления в силу постановлений. Так было и в деле №420/29586/25, о котором идет речь.

Но в этом деле, как и во многих других, суд стал на сторону гражданина. Ссылаясь на статью 58 Конституции Украины им было определено, что закон не имеет обратного действия во времени. То есть если человека исключили с воинского учета, то вернуть его уже нельзя. Такое лицо не должно делать все, что требуется от военнообязанных.

В любом случае, в судебном порядке, можно все это обжаловать, вернуть обратно. Потому что если человек не написал заявление, чтобы на учет его поставили, то соответственно никто не имеет права этого делать,

– подытожила адвокат.

Заметим, что снятие с воинского учета не означает окончательного прекращения статуса военнообязанного. Таких лиц могут повторно поставить из-за изменения обстоятельств. А исключение означает полное прекращение пребывания лица на воинском учете. В частности это может касаться граждан, которых признали непригодными к службе по состоянию здоровья.

Если вас или ваших знакомых ранее исключили из воинского учета, то периодически все равно стоит проверять свой статус в государственных реестрах. В случае незаконного восстановления можно сразу обжаловать такие действия, судебная практика уже имеет положительную статистику решения таких дел.

Что стоит знать о воинском учете в Украине?

С 1 марта в Украине изменили правила воинского учета для призывников и военнообязанных. Часть процедур перевели в цифровой формат через приложение Резерв+, а также обновили порядок ведения воинского учета, чтобы упростить взаимодействие граждан с ТЦК и уменьшить количество бумажных процедур.

Услуга в Резерв+ доступна для мужчин, которые ранее не состояли на воинском учете и имеют биометрические документы.

Юноши, которым исполняется 17 лет, обязаны стать на воинский учет. Это нужно для сбора информации о состоянии здоровья, образование и специальность гражданина. По достижении 25 лет призывники переходят в категорию военнообязанных.