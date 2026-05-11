Чи можуть ТЦК повертати людей на військовий облік?

Експерти часто наголошують, що закон не має зворотної дії. У територіальних центрах комплектування чомусь не розуміють неправомірність дій, коли ставлять на військовий облік чоловіків, які не можуть бути мобілізовані. Адвокат і власниця адвокатського бюро Поліна Марченко в коментарі 24 Каналу розповіла, що незаконно повертати на військовий облік саме тих громадян, яких виключили з нього, а не просто зняли.

За словами експертки, автоматично на військовий облік можуть поставити військовозобов'язаних, які самостійно не стали на облік після закінчення закладу вищої освіти й залишилися на статусі призовників. Також повернути на облік можуть тих, кого зняли з обліку.

Водночас громадян, які визнані непридатними, поставити назад на військовий облік ТЦК не мають права. Повторної автоматичної постановки в чинному законодавстві не передбачено.

Поліна Марченко Адвокат, власниця адвокатського бюро Виключених повторно на облік беруть лише за їхньою особистою згодою після заяви. У нас в жодному законі чи підзаконному акті не передбачено будь-якої процедури стосовно автоматичної постановки невійськовозобов'язаних на військовий облік.

За словами Поліни Марченко, таких прикладів лише на її практиці є чимало. Її бюро розглядає щонайменше 7 справ, коли клієнти були виключені, але їх назад поставили на облік. Громадян не лише автоматично поновлюють на обліку, але й намагаються мобілізувати на рівні з усіма, попри непридатність. Адвокатка додала, що така практика шириться Україною понад рік.. Таких чоловіків теж забирають просто з блокпостів і мобілізують.

І потім в судовому порядку, ми цю мобілізацію, це включення до списку військового складу ми скасовуємо… Ми вже повернули до цивільного життя військовозобов'язаного, якого було виключено з військового обліку через стан здоров'я, але не дивлячись на це, його поставили на облік, за один день мобілізували, сказали, що він придатний. Тому це зараз дійсно є проблема, у нас вже є три чи чотири такі перемоги,

– говорить Поліна Марченко.

При цьому, ТЦК часто не враховують, коли саме людину було виключено з обліку. Так, один з таких випадків стався з чоловіком, якого у 1990 році виключили з військового обліку, а у 2026 чомусь поновили й змусили проходити новий медогляд. Всі позначки про непридатність він мав, але про статус військовозобов'язаного дізнався з Резерву+.

У ТЦК такі випадки часто пояснюють оновленням реєстрів та необхідністю актуалізації даних після змін й набрання чинності постанов. Так було і в справі №420/29586/25, про яку йде мова.

Але в цій справі, як і в багатьох інших, суд став на бік громадянина. Посилаючись на статтю 58 Конституції України ним було визначено, що закон не має зворотної дії в часі. Тобто якщо людину виключили з військового обліку, то повернути її вже не можна. Така особа не повинна робити все, що вимагається від військовозобов'язаних.

В будь-якому випадку, в судовому порядку, можна все це оскаржити, повернути назад. Бо якщо людина не написала заяву, щоб на облік її поставили, то відповідно ніхто не має права цього робити,

– підсумувала адвокат.

Зауважимо, що зняття з військового обліку не означає остаточного припинення статусу військовозобов’язаного. Таких осіб можуть повторно поставити через зміну обставин. А виключення означає повне припинення перебування особи на військовому обліку. Зокрема це може стосуватися громадян, яких визнали непридатними до служби за станом здоров’я.

Якщо вас чи ваших знайомих раніше виключили з військового обліку, то періодично все одно варто перевіряти свій статус у державних реєстрах. У разі незаконного поновлення можна одразу оскаржувати такі дії, судова практика вже має позитивну статистику вирішення таких справ.

Що варто знати про військовий облік в Україні?

З 1 березня в Україні змінили правила військового обліку для призовників і військовозобов’язаних. Частину процедур перевели в цифровий формат через застосунок Резерв+, а також оновили порядок ведення військового обліку, щоб спростити взаємодію громадян із ТЦК та зменшити кількість паперових процедур.

Послуга в Резерв+ доступна для чоловіків, які раніше не перебували на військовому обліку та мають біометричні документи.

Юнаки, яким виповнюється 17 років, зобов’язані стати на військовий облік. Це потрібно для збору інформації про стан здоров’я, освіту та спеціальність громадянина. Після досягнення 25 років призовники переходять до категорії військовозобов’язаних.