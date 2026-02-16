Процедура передбачає подання документів та проходження базових облікових дій. Про це повідомляє Харківський обласний ТЦК та САП.
Як стати на облік у 17 років?
В Україні юнаки, які досягли 17-річного віку, повинні стати на первинний військовий облік. Як пояснюють у ТЦК, це обов’язкова процедура, що дозволяє державі формувати актуальну базу призовників та планувати мобілізаційний ресурс.
Стати на облік можна з 1 січня до 31 липня у ТЦК та СП за місцем проживання. Для цього потрібно особисто з’явитися до центру у визначений період, мати при собі паспорт або ID-картку, ідентифікаційний код, документ про реєстрацію місця проживання та фотокартки (якщо їх вимагають).
У деяких випадках також можуть попросити довідку з навчального закладу.
Взяття на військовий облік можна зробити й через застосунок Резерв+. Потрібно пройти електронну ідентифікацію та уточнити свої персональні дані засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Під час взяття на облік юнаки проходять уточнення персональних даних та первинний медичний огляд. Після цього їх вносять до військово-облікових документів і видають посвідчення про приписку до призовної дільниці.
Чи звільняє відстрочка від військового обліку?
Наявність відстрочки від мобілізації не означає автоматичного звільнення від військового обліку, зазначили у Міноборони. Військовозобов’язаний і надалі залишається на обліку.
Він також повинен виконувати визначені законом обов’язки, зокрема: оновлювати персональні дані, повідомляти про зміну місця проживання, сімейного стану чи роботи, а також реагувати на офіційні виклики.
Якщо людина отримує повістку, вона зобов’язана з’явитися до ТЦК у визначений час, навіть якщо має чинну відстрочку.