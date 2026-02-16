Процедура передбачає подання документів та проходження базових облікових дій. Про це повідомляє Харківський обласний ТЦК та САП.

Як стати на облік у 17 років?

В Україні юнаки, які досягли 17-річного віку, повинні стати на первинний військовий облік. Як пояснюють у ТЦК, це обов’язкова процедура, що дозволяє державі формувати актуальну базу призовників та планувати мобілізаційний ресурс.

Стати на облік можна з 1 січня до 31 липня у ТЦК та СП за місцем проживання. Для цього потрібно особисто з’явитися до центру у визначений період, мати при собі паспорт або ID-картку, ідентифікаційний код, документ про реєстрацію місця проживання та фотокартки (якщо їх вимагають).

У деяких випадках також можуть попросити довідку з навчального закладу.

Взяття на військовий облік можна зробити й через застосунок Резерв+. Потрібно пройти електронну ідентифікацію та уточнити свої персональні дані засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Під час взяття на облік юнаки проходять уточнення персональних даних та первинний медичний огляд. Після цього їх вносять до військово-облікових документів і видають посвідчення про приписку до призовної дільниці.

У ТЦК наголошують: постановка на облік у 17 років не означає негайного призову до війська. Це лише обов’язковий етап державного обліку, який мають пройти всі громадяни чоловічої статі відповідного віку.

Чи звільняє відстрочка від військового обліку?