Які документи можна подавати нотаріусу?
Щоб нотаріальна дія пройшла без затримок, громадянам рекомендують завчасно ознайомитися з вимогами до документів, які подаються нотаріусу, повідомляє Міністерство юстиції України. Такі правила визначені статтею 47 Закону України "Про нотаріат" та главою 8 розділу I Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5.
Згідно з законодавством, нотаріус не приймає документи, що не відповідають встановленим вимогам або містять інформацію, яка принижує честь, гідність чи ділову репутацію фізичної або юридичної особи. Також підставою для відмови є наявність підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень, пошкоджених або нерозбірливих текстів, а також документів, написаних олівцем.
Зверніть увагу! Усі виправлення в документах мають бути належним чином застережені – із підписом посадової особи або особи, яка видала документ, та печаткою установи чи організації у разі її наявності. При цьому текст повинен залишатися читабельним як у виправленій, так і в початковій редакції.
Не приймаються також порвані документи та матеріали, що складаються з кількох аркушів, якщо вони не прошиті, не пронумеровані та не скріплені підписом і печаткою відповідної юридичної особи. Виняток становлять документи, отримані з єдиних і державних реєстрів, відомості з яких нотаріус використовує під час вчинення нотаріальної дії.
Важливо! Тексти правочинів, заяв, засвідчуваних копій документів, витягів і перекладів мають бути викладені чітко та зрозуміло. Назви юридичних осіб і їхні ідентифікаційні коди зазначаються повністю, без скорочень, із вказівкою місцезнаходження, а персональні дані фізичних осіб – у повному обсязі, відповідно до державних реєстрів.
Нотаріальне засвідчення перекладу документів: коли і як це потрібно робити?
Для офіційного використання переклад документів має бути нотаріально засвідчений, щоб підтвердити його відповідність оригіналу.
Нотаріус засвідчує переклад, якщо володіє відповідними мовами, або засвідчує підпис перекладача, якщо мови не знає.