Як підтвердити офіційно переклад документа

У процесі оформлення різних документів нерідко виникає потреба в їх перекладі іншою мовою, повідомляє Міністерство юстиції України. Водночас простого перекладу недостатньо – для офіційного використання необхідно нотаріально підтвердити, що переклад повністю відповідає тексту оригіналу.

Дивіться також Кому перейде спадок, якщо спадкоємців не лишилось

Засвідчити вірність перекладу можна як у державного, так і у приватного нотаріуса. Відповідно до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, нотаріус засвідчує переклад за усним зверненням заінтересованої особи або в межах вчинення іншої нотаріальної дії.

Нотаріус має право самостійно засвідчити переклад документа, якщо він володіє мовами, з яких або на які здійснюється переклад. Якщо ж нотаріус не знає відповідної мови, переклад виконує перекладач, а нотаріус засвідчує справжність його підпису.

У такому випадку перекладач повинен надати документ, що посвідчує його особу, а також підтвердження кваліфікації. Підпис перекладача ставиться під текстом перекладу в присутності нотаріуса.

Якщо переклад здійснюється одночасно з іншою нотаріальною дією, текст оригіналу та перекладу може бути розміщений на одній сторінці, розділеній вертикальною лінією: оригінал зліва, переклад справа. Переклад має охоплювати весь текст документа, а посвідчувальний напис нотаріуса розміщується під обома текстами.

Важливо! У разі, якщо переклад оформлюється на окремому аркуші, він зшивається з оригіналом або копією документа та скріплюється підписом і печаткою нотаріуса. При цьому нотаріальне засвідчення перекладу та інша нотаріальна дія вважаються окремими діями й реєструються під різними реєстровими номерами. Також варто враховувати, що за межами України вірність перекладу документів може бути засвідчена в консульських установах України.

Як оформити спадщину в Україні, при цьому перебуваючи за кордоном?