Як подати заяву на спадщину з-за кордону?

Багато громадян України нині проживають за кордоном, але зберігають майнові права на батьківщині, повідомляє Міністерство юстиції України. Ситуації, коли спадщина відкривається в Україні, а спадкоємець не має змоги приїхати особисто, є поширеними, однак закон передбачає чіткий механізм дій у таких випадках.

Дивіться також Інвалідність за кордоном: як українцям встановити або продовжити статус дистанційно

Оформлення спадщини регулюється Цивільним кодексом України та Законом України "Про нотаріат". Процедура складається з кількох основних кроків, які можна виконати дистанційно.

Перший крок – подання заяви про прийняття спадщини. Протягом шести місяців із дня смерті спадкодавця спадкоємець має подати заяву нотаріусу. Перебуваючи за кордоном, це можна зробити через консульську установу України або іноземного нотаріуса. Найзручнішим варіантом є звернення до консульства, адже документи оформлюються українською мовою і не потребують перекладу чи апостилю. Якщо заява посвідчується іноземним нотаріусом, її необхідно легалізувати відповідно до вимог країни перебування.

Другий крок – надсилання заяви в Україну. Засвідчену заяву можна надіслати поштою нотаріусу в Україні або передати через довірену особу. Днем подання вважається дата відправлення листа, тому варто зберегти поштову квитанцію. Перед надсиланням бажано заздалегідь узгодити деталі з українським нотаріусом.

Третій крок – збирання документів. Після відкриття спадкової справи нотаріусу подаються документи, що підтверджують смерть спадкодавця, родинні зв’язки або наявність заповіту, право власності на майно, останнє місце проживання спадкодавця, а також документи спадкоємця. На цьому етапі спадкоємець може діяти через представника за довіреністю, оформленою у консульстві або в іноземного нотаріуса.

Четвертий крок – отримання свідоцтва про право на спадщину. Після спливу шестимісячного строку та перевірки всіх документів нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину. Строк для його отримання законом не обмежений.

Зверніть увагу! У разі втрати необхідних документів можливе отримання їх дублікатів або звернення до суду для встановлення відповідних юридичних фактів. Загалом оформлення спадщини за кордоном потребує уважності та дотримання процедури, а використання консульської допомоги й представництва за довіреністю значно спрощує цей процес.

Заповіт, дарування чи спадковий договір: як правильно передати майно?