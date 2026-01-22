Как подать заявление на наследство из-за границы?

Многие граждане Украины сейчас проживают за рубежом, но сохраняют имущественные права на родине, сообщает Министерство юстиции Украины. Ситуации, когда наследство открывается в Украине, а наследник не имеет возможности приехать лично, являются распространенными, однако закон предусматривает четкий механизм действий в таких случаях.

Оформление наследства регулируется Гражданским кодексом Украины и Законом Украины "О нотариате". Процедура состоит из нескольких основных шагов, которые можно выполнить дистанционно.

Первый шаг – подачи заявления о принятии наследства. В течение шести месяцев со дня смерти наследодателя наследник должен подать заявление нотариусу. Находясь за границей, это можно сделать через консульское учреждение Украины или иностранного нотариуса. Самым удобным вариантом является обращение в консульство, ведь документы оформляются на украинском языке и не требуют перевода или апостиля. Если заявление заверяется иностранным нотариусом, его необходимо легализовать в соответствии с требованиями страны пребывания.

Второй шаг – отправка заявления в Украину. Заверенное заявление можно отправить по почте нотариусу в Украине или передать через доверенное лицо. Днем подачи считается дата отправки письма, поэтому стоит сохранить почтовую квитанцию. Перед отправкой желательно заранее согласовать детали с украинским нотариусом.

Третий шаг – сбор документов. После открытия наследственного дела нотариусу подаются документы, подтверждающие смерть наследодателя, родственные связи или наличие завещания, право собственности на имущество, последнее место жительства наследодателя, а также документы наследника. На этом этапе наследник может действовать через представителя по доверенности, оформленной в консульстве или у иностранного нотариуса.

Четвертый шаг – получение свидетельства о праве на наследство. По истечении шестимесячного срока и проверки всех документов нотариус выдает свидетельство о праве на наследство. Срок для его получения законом не ограничен.

Обратите внимание! В случае потери необходимых документов возможно получение их дубликатов или обращение в суд для установления соответствующих юридических фактов. В целом оформление наследства за рубежом требует внимательности и соблюдения процедуры, а использование консульской помощи и представительства по доверенности значительно упрощает этот процесс.

