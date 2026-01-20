Как подтвердить инвалидность, находясь за границей?

Украинцы, которые находятся за границей на законных основаниях, имеют возможность дистанционно установить или продлить инвалидность, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины. Механизм принятия решения определяется наличием или отсутствием межгосударственного договора между Украиной и страной проживания.

Читайте также Доверенность из-за границы: как оформить документ, действующий в Украине

Если межгосударственное соглашение действует, решение об установлении инвалидности может приниматься заочно или с использованием телемедицины. Основанием являются результаты медицинских обследований, проведенных в стране пребывания. Медицинские данные передаются компетентными органами этого государства в Пенсионный фонд Украины, который направляет их в Центр оценки функционального состояния лица. Центр обеспечивает перевод документов на украинский язык, проводит оценку и передает решение обратно в Пенсионный фонд.

Обратите внимание! Сейчас такие межгосударственные договоренности Украина имеет с Польшей, Испанией, Чехией, Болгарией, Эстонией, Латвией, Литвой, Португалией и Словакией. В случае отсутствия межгосударственного соглашения, во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его завершения экспертные команды по оценке повседневного функционирования принимают медицинские документы, выданные за рубежом, за исключением документов из России и Беларуси.

В представленных медицинских документах обязательно должны быть указаны диагноз по Международной классификации болезней десятого пересмотра, степень функциональных нарушений, а также результаты обследований и консультаций. К пакету документов прилагается заверенный перевод на украинский язык. Материалы можно отправить лечащему врачу по почте или в электронном виде.

Важно! После обработки документов врач принимает решение о направлении на оценку, а экспертная команда может принять окончательное решение заочно или с использованием телемедицины.

Конфискация имущества во время военного положения: что предусматривает закон?