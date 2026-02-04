Об этом рассказал адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

Сохранится ли право на отсрочку?

К юристам обратился мужчина, который имеет подтвержденную инвалидность II группы и рассматривает возможность подписания контракта с Вооруженными силами Украины. Он спросил, не потеряет ли в таком случае единственный сын право на отсрочку от мобилизации, которую оформил для ухода за ним.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что сам факт прохождения службы отцом с инвалидностью не является основанием для отмены отсрочки для сына.

Не должен потерять, поскольку законом не определено, что один из родителей с инвалидностью не имеет права работать или проходить службу,

– написал он.

По словам юриста, прохождения службы не свидетельствует об отсутствии потребности в содержании, а именно это обстоятельство является ключевым для предоставления отсрочки.

Айвазян также напомнил, что право на отсрочку сохраняется при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными, и обязанных по закону содержать лицо с инвалидностью. Для подтверждения оснований необходимо подать документы, предусмотренные постановлением Кабинета Министров №560.

Справка. II группа инвалидности – это граждане, которые имеют стойкие или хронические нарушения в организме вследствие заболевания или травмы. Человек этой группы может быть способным к самообслуживанию, работать в особых условиях и не нуждаться в постороннем уходе.

Стоит также отметить, что в Украине люди с инвалидностью I, II и III групп не подлежат обязательной мобилизации, однако могут вступить в ряды Вооруженных Сил по собственному желанию. Для этого им необходимо заключить контракт с ВСУ.

