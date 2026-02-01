Каких изменений ждать от обновленных правил бронирования работников?

О том, что изменится для работодателей и работников с 1 февраля 2026 года, рассказывает адвокат Елена Хоменко в эфире Украинского Радио.

С 1 февраля в Украине начинают действовать обновленные правила бронирования работников от мобилизации. Изменения коснутся и работников, и работодателей.

Прежде всего речь идет о повышении минимального уровня зарплаты, который позволяет бронирование. Если раньше этот показатель был 20 тысяч гривен, уже с 1 февраля речь идет о деньгах в 21 617 гривен.

Важно! Новый уровень зарплаты – обязательное условие для бронирования работников из критической инфраструктуры или оборонной сферы.

Другими словами, предпринимателей и работодателей поставили перед выбором: потерять возможность бронирования работников и как следствие остаться без части коллектива или пересмотреть и повысить зарплату.

В то же время адвокат отметила, что время на рассмотрение заявлений планируют существенно сократить. Решение будут принимать в течение 24 часов.

Обратите внимание! Ранее рассмотрение заявок и принятие решения продолжались до 3-х суток.

По обновленным правилам также не придется ждать 5 дней после отказа, чтобы подать заявку еще раз. Теперь – как только получили неудовлетворительное решение, есть возможность в тот же момент подать аналогичную повторную заявку.

Какие еще обновления появятся от 1 февраля?

Добавились еще 2 условия для бронирования, которые являются обязательными:

отсутствие долгов по уплате налогов и ЕСВ (Единый социальный взнос);

соответствие местным или региональным критериям, которые определяются индивидуально для каждой из областей.

Также хотят запустить новые функции для совершенствования механизма бронирования. Сейчас услуга происходит через Дию, а подтверждение о резервировании зачисляется в Оберег. Однако есть некоторые трудности с данными работников критических предприятий и оборонной промышленности.

Поэтому планируется улучшить работу системы, чтобы соответствующие работники не были в так называемом розыске. Ведь оборонная промышленность автоматически имеет статус критической сферы обеспечения и здесь 100% рабочих имеют право на бронирование.

Как быстро работников бронируют на работе?

По законодательству срок, в который можно забронировать сотрудника, никак не определен. То есть при желании это можно сделать и в первый день трудоустройства, и через несколько месяцев работы работника. Об этом рассказывает Михаил Лубонько, военный юрист ЮК "Приходько и партнеры", для "РБК-Украина".

Юрист отмечает, что сначала сам работник должен разобраться со своей ситуацией и документами. Нужно иметь действительный военно-учетный документ, обновленную информацию о месте жительства и собственные контакты, а также отсутствует "розыск" ТЦК.

Так удастся оформить бронирование без проблем для сотрудника и работодателя.

Что еще известно о бронировании работников в 2026 году?

Украина планирует забронировать от мобилизации всех энергетиков и коммунальщиков. Решение связано с массированными ударами России по энергетике и важностью быстрого восстановления в этой сфере.

Ранее сообщалось, что с 2026 года бронирование доступно только для тех предприятий, которые получат статус критически важных для экономической и оборонной сфер страны. Так, в перечень транспортных компаний, которые имеют право на бронирование работников, в этом году добавили еще 18 бизнесов.