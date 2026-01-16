Какие компании признали критически важными?

14 января статус "критических" предоставили еще 18 транспортным компания, пишет 24 Канал со ссылкой на "Укртрансбезопасность".

Это означает, что они имеют важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта. В перечень добавили:

ТОВ "ВИНТЕР ТРАНС"

АТ "КВК "РАПИД"

ООО "РОВНОЕ-ТРАНС-ГРУПП"

ООО "ШоуАрт"

ООО "АВТОПРОМСЕРВИС"

ТДВ "АТП 16363"

ТОВ "С ВК ТРАНС"

ТОВ "МАП ТРАНС"

ООО "ВЕЛТРАНС УКРАИНА"

ООО "КОСМОС"

ООО "МИП ТРАНС"

ООО "Транспортная компания Партнер"

ООО "ЛАКИТРАНС ЛТД"

ООО "ДС ИМПЕРИЯ-ТРАНС"

ПП "ТОПАЗ-ТРАНС"

ООО "МВ-ТРАНСБУД"

ОДО "Ковельское АТП"

ПП "АТП АВТО ПЛЮС"

По состоянию на 14 января 2916 года уже 681 предприятие получили соответствующий статус, рассказали в "Укртрансбезопасности".

