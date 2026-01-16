Какие компании признали критически важными?
14 января статус "критических" предоставили еще 18 транспортным компания, пишет 24 Канал со ссылкой на "Укртрансбезопасность".
Смотрите также ФЛП в 2026 году будут штрафовать на 150% стоимости товара: за что точно накажут
Это означает, что они имеют важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта. В перечень добавили:
- ТОВ "ВИНТЕР ТРАНС"
- АТ "КВК "РАПИД"
- ООО "РОВНОЕ-ТРАНС-ГРУПП"
- ООО "ШоуАрт"
- ООО "АВТОПРОМСЕРВИС"
- ТДВ "АТП 16363"
- ТОВ "С ВК ТРАНС"
- ТОВ "МАП ТРАНС"
- ООО "ВЕЛТРАНС УКРАИНА"
- ООО "КОСМОС"
- ООО "МИП ТРАНС"
- ООО "Транспортная компания Партнер"
- ООО "ЛАКИТРАНС ЛТД"
- ООО "ДС ИМПЕРИЯ-ТРАНС"
- ПП "ТОПАЗ-ТРАНС"
- ООО "МВ-ТРАНСБУД"
- ОДО "Ковельское АТП"
- ПП "АТП АВТО ПЛЮС"
По состоянию на 14 января 2916 года уже 681 предприятие получили соответствующий статус, рассказали в "Укртрансбезопасности".
Что известно о мобилизации в Украине и бронировании?
Военнообязанные украинцы, которые нарушили правила воинского учета, теперь могут получить бронирование от мобилизации. Срок бронирования для нарушителей не может превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора.
В 2026 году мобилизация может стать более жесткой и более структурированной, с акцентом на качество подготовки. Изменения в бронировании позволяют предприятиям быстрее оформлять списки работников, а вручение повесток возможно где угодно, включая рабочее место и границу.
Зарплатный минимум для бронирования от мобилизации составляет 2,5 минимальных зарплат, что с 2026 года составил 21 617 гривен. Новые правила не распространяются на некоторые предприятия.