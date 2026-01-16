Які компанії визнали критично важливими?

14 січня статус "критичних" надали ще 18 транспортним компанія, пише 24 Канал з посиланням на "Укртрансбезпеку".

Це означає, що вони мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту. До переліку додали:

  • ТОВ "ВІНТЕР ТРАНС"
  • АТ "КВК "РАПІД"
  • ТОВ "РІВНЕ-ТРАНС-ГРУП"
  • ТОВ "ШоуАрт"
  • ТОВ "АВТОПРОМСЕРВІС"
  • ТДВ "АТП 16363"
  • ТОВ "С ВК ТРАНС"
  • ТОВ "МАП ТРАНС"
  • ТОВ "ВЕЛТРАНС УКРАЇНА"
  • ТОВ "КОСМОС"
  • ТОВ "МІП ТРАНС"
  • ТОВ "Транспортна компанія Партнер"
  • ТОВ "ЛАКІТРАНС ЛТД"
  • ТОВ "ДС ІМПЕРІЯ-ТРАНС"
  • ПП "ТОПАЗ-ТРАНС"
  • ТОВ "МВ-ТРАНСБУД"
  • ТДВ "Ковельське АТП"
  • ПП "АТП АВТО ПЛЮС"

Станом на 14 січня 2916 року вже 681 підприємство отримали відповідний статус, розповіли в "Укртрансбезпеки".

Що відомо про мобілізацію в Україні та бронювання?

  • Військовозобов'язані українці, які порушили правила військового обліку, тепер можуть отримати бронювання від мобілізації. Строк бронювання для порушників не може перевищувати 45 календарних днів із дня укладення трудового договору.

  • У 2026 році мобілізація може стати жорсткішою та більш структурованою, з акцентом на якість підготовки. Зміни у бронюванні дозволяють підприємствам швидше оформлювати списки працівників, а вручення повісток можливе будь-де, включно з робочим місцем та кордоном.

  • Зарплатний мінімум для бронювання від мобілізації становить 2,5 мінімальних зарплат, що з 2026 року склав 21 617 гривень. Нові правила не поширюються на деякі підприємства.