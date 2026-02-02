Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Что удалось разоблачить полиции?

Правоохранители провели 128 обысков на территории 20 областей в рамках шестого этапа масштабной спецоперации "Опекун".

Во время проверок выяснилось, что в ряде случаев лица, за которыми якобы осуществлялся уход, не имели установленной инвалидности или не нуждались в постоянной помощи. В других эпизодах медицинские документы содержали ложные сведения о состоянии здоровья мужчин призывного возраста.

Правоохранители также установили случаи, когда военнослужащие с помощью фиктивных справок не только прекращали прохождение службы, но и незаконно получали предусмотренные законодательством выплаты,

– сообщили в Нацполиции.

Правоохранители изъяли у злоумышленников деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику, врачебные печати, медицинскую документацию с признаками подделки, а также черновые записи.

Подозрения получили более 100 человек / Фото: Нацполиция

Сейчас действия фигурантов квалифицируют по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности за незаконную переправку лиц через государственную границу, уклонение от военной службы и мобилизации, самовольное оставление воинской части, подделка документов и мошенничество.

Санкции отдельных статей предусматривают до десяти лет лишения свободы.

