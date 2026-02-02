Мобилизация в Украине является законной и нужной. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Для чего нужна мобилизация?

Украинцы защищают страну от врага, чтобы семья, друзья, дома, память предков и будущее оставались свободными, а оккупанты уходили с нашей земли.

В Минобороны утверждают, что мобилизация – это вынужденная необходимость военного времени. Таким образом государство сохраняет свою боеспособность, а войско имеет возможность заменять истощенных бойцов.

Без пополнения украинское войско не сможет удерживать фронт, защищать города в тылу, наращивать ударные возможности. Мобилизация – это справедливо. Когда одни граждане воюют годами, а другие пользуются всеми преимуществами гражданской жизни, это разрушает доверие и единство,

– отметили в ведомстве.

Там говорят, что правило мобилизации простое – это общая ответственность всех украинцев.

Юридически мобилизация тоже закреплена в Конституции и других законодательных документах. Так статья 65 Конституции Украины говорит, что каждый гражданин должен защищать государство в случае необходимости и, в частности, во время войны. Другой документ, который закрепляет необходимость призыва людей в армию – это Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Там определены основные принципы мобилизации, ее порядок и организацию.

Кроме того, в Украине есть Закон "О воинской обязанности и военной службе". Согласно этому документу урегулированы отношения между государством и гражданами по защите Украины. Законодатели определили и общие принципы прохождения военной службы.

Мобилизация также регулируется соответствующими указами Президента Украины, которые утверждаются Верховной Радой.

Стоит отметить! Это не все документы, согласно которым мобилизация в Украине законна. Дополнительное регулирование осуществляется другими законами, нормативно-правовыми актами Кабинета Министров Украины и Министерства обороны Украины.

Объявление мобилизации и военного положения вводит в государстве особый период. Таким образом на время его действия меняются правила работы государственных органов, местного самоуправления, экономики и украинского войска. Уклонение от призыва по мобилизации в таком случае является уголовным правонарушением.

Уклонение от мобилизации в Украине наказывается лишением свободы от 3 до 5 лет. Ответственность наступает, когда человек получил повестку, пригоден к службе, но сознательно игнорирует службу. Административный штраф предусмотрен только за нарушение правил воинского учета.

Мобилизация в Украине в 2026 году: что стоит знать?