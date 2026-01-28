Об этом в комментарии "ТСН" рассказала адвокат, которая специализируется на вопросах мобилизации.
Как может измениться оповещение военнообязанных граждан?
Юристы предполагают, что совсем скоро Территориальные центры комплектования могут изменить формат оповещения граждан. В частности могут значительно меньше присылать бумажных повесток, а больше – в электронном виде.
По словам адвоката, закон позволяет начальникам ТЦК подписывать электронные повестки с помощью цифровой подписи.
На законодательном уровне такие повестки разрешены, но мы их ни разу не видели. Предполагаю, что в них может быть указано о том, что получателю необходимо явиться в ТЦК,
– добавляет специалист.
В то же время юрист отметила, что такие "письма" могут приходить и в приложение Резерв+, который фактически является электронным кабинетом военнообязанного. Диджитализация позволяет внедрять изменения, поэтому именно эти можно ожидать уже в этом году.
В то же время для некоторых граждан это может выглядеть как усиление мобилизации. Впрочем, в Министерстве обороны рассматривают это как введение новой практики. Адвокат предполагает, что электронные повестки появятся в ближайшее время, а количество сообщений о нарушении воинского учета в Резерв+ значительно возрастет.
Какие нововведения в мобилизации начали действовать в 2026 году?
Отныне, чтобы получить отсрочку от места работы, говорится о бронировании, то заработная плата должна превышать 21617,50 гривен в месяц. Ранее минимальная сумма составляла 20 000 гривен.
Сейчас в Украине действует существенно упрощенная процедура оформления отсрочек от мобилизации. В большинстве случаев документ можно оформить онлайн через приложение Резерв+, или офлайн в ЦНАПах.
С февраля 2026 года отсрочка не предусмотрена для студентов, которые получают второе и более высшее образование, или же учится на заочной форме; для многодетного отца, который не содержит детей жены или имеет задолженность по алиментам перед собственными детьми; для военнообязанных, которые не смогут доказать факт недееспособности родного или же за родным могут ухаживать и другие родственники.