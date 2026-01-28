Категории граждан, которые будут иметь право на отсрочку определяются статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Смотрите также Новые правила отсрочки в 2026 году: кому могут отказать

Кто по новому закону может получить отсрочку от мобилизации?

Изменения в законодательстве несколько повлияли на правила получения отсрочки от призыва. Они касаются перечня оснований для освобождения от мобилизации и процедуры оформления соответствующих документов.

Отсрочку от государства могут получить лица, которые являются работниками критически важных предприятий и имеют бронирование. Для подтверждения нужно иметь необходимые официальные документы от работодателя.

В то же время заработная плата должна превышать 21 617 гривен, тогда как ранее финансовый порог для получения бронирования составлял 20 000 гривен.

Отсрочка по состоянию здоровья: что изменилось?

Призывной возраст в Украине охватывает мужчин от 25 до 60 лет. Впрочем существует перечень причин, при которых военнообязанные имеют право освободиться от призыва полностью или получить отсрочку. А в 2026 году подтвердить непригодность будет значительно проще.

Чтобы подтвердить неудовлетворительное состояние здоровья военнообязанные должны были пройти осмотр в военно-врачебной комиссии. Это касалось даже лиц с инвалидностью I, II и III групп – для них также требуется заключение комиссии.

Впрочем, с 2026 года граждане, которые хотят получить освобождение от призыва по состоянию здоровья, должны предоставить удостоверение личности и полный пакет медицинских документов, а именно: справки, выписки, выводы врачей и результаты анализов.

В то же время военнообязанные должны иметь в наличии решение ВВК о непригодности или заключение медицинской экспертной комиссии об установлении инвалидности (за исключением случаев, когда это очевидно).

Кого не возьмут на фронт по социальным причинам?

Среди граждан, которые гарантированно получат отсрочку от мобилизации есть такие категории:

родители трех и более несовершеннолетних детей;

лица, которые ухаживают за нетрудоспособными родственниками или детьми с инвалидностью;

родственники погибших или пропавших без вести военнослужащих;

студенты, которые получают первое высшее образование на дневной или дуальной форме обучения;

педагоги и другие специалисты в области образования со ставкой не менее 0,75;

лица, чья деятельность связана с поддержкой образовательного процесса.

Для подтверждения принадлежности лица к одной из этих категорий военнообязанному необходимо предоставить работникам ТЦК документы, которые подтвердят эту информацию.

Как можно оформить и продлить отсрочку?