Категорії громадян, які матимуть право на відстрочку визначаються статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Дивіться також Нові правила відстрочки у 2026 році: кому можуть відмовити

Хто за новим законом може отримати відстрочку від мобілізації?

Зміни в законодавстві дещо вплинули на правила отримання відстрочки від призову. Вони стосуються переліку підстав для звільнення від мобілізації та процедури оформлення відповідних документів.

Відстрочку від держави можуть отримати особи, які є працівниками критично важливих підприємств та мають бронювання. Для підтвердження потрібно мати необхідні офіційні документи від роботодавця.

Водночас заробітна плата має перевищувати 21 617 гривень, тоді як раніше фінансовий поріг для отримання бронювання становив 20 000 гривень.

Відстрочка через стан здоров'я: що змінилось?

Призовний вік в Україні охоплює чоловіків від 25 до 60 років. Втім існує перелік причин, за яких військовозобов'язані мають право звільнитись від призову повністю чи отримати відстрочку. А у 2026 році підтвердити непридатність буде значно простіше.

Аби підтвердити незадовільний стан здоров'я військовозобов'язані мали пройти огляд у військово-лікарській комісії. Це стосувалось навіть осіб з інвалідністю I, II та III груп – для них також потрібен висновок комісії.

Втім з 2026 року громадяни, які хочуть отримати звільнення від призову за станом здоров'я, мають надати посвідчення особи та повний пакет медичних документів, а саме: довідки, виписки, висновки лікарів та результати аналізів.

Водночас військовозобов'язані повинні мати в наявності рішення ВЛК про непридатність або висновок медичної експертної комісії про встановлення інвалідності (за винятком випадків, коли це очевидно).

Кого не візьмуть на фронт через соціальні причини?

Серед громадян, які гарантовано отримають відстрочку від мобілізації є такі категорії:

батьки трьох і більше неповнолітніх дітей;

особи, які доглядають за непрацездатними родичами або дітьми з інвалідністю;

родичі загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців;

студенти, які здобувають першу вищу освіту на денній чи дуальній формі навчання;

педагоги та інші фахівці в галузі освіти зі ставкою не менш як 0,75;

особи, чия діяльність пов'язана з підтримкою освітнього процесу.

Для підтвердження приналежності особи до однієї з цих категорій військовозобов'язаному необхідно надати працівникам ТЦК документи, які підтвердять цю інформацію.

Як можна оформити та продовжити відстрочку?