Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" содержит перечень оснований, по которым предоставляется отсрочка.
Смотрите также Теперь отсрочки продолжаются автоматически в Резерв+: можно ли их дальше оформить в ЦПАУ
Кому откажут в отсрочке от мобилизации?
По новому закону, в отдельных случаях отсрочку могут не предоставить, даже если военнообязанный считает, что соответствует всем определенным требованиям.
В 2026 году в предоставлении отсрочки могут отказать если:
- студент получает второе и более высшее образование, или же учится на заочной форме;
- многодетный отец не содержит детей жены или имеет задолженность по алиментам перед собственными детьми;
- одному из трех детей мужа исполнилось 18 лет;
- военнообязанный не сможет доказать факт недееспособности родного или же за родным могут ухаживать и другие родственники.
Чтобы получить отсрочку от места работы, говорится о бронировании, то заработная плата должна превышать 21617,50 гривен в месяц.
Впрочем, военнообязанный имеет право обжаловать необоснованный отказ в отсрочке в суде.
Какие категории мужчин гарантированно имеют право на отсрочку?
Перечень оснований для получения отсрочки содержится в статье 23 Закона Украины "О мобилизации". Вероятно, в феврале он будет иметь именно такой вид.
В 2026 году мобилизации не подлежат военнообязанные, которые являются:
- родителями-одиночками, или опекунами детей с инвалидностью;
- многодетные родители, которые не имеют задолженности по алиментам;
- работниками предприятий критической инфраструктуры, которые имеют бронь;
- лицами с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями (если болезнь есть в Приложении 1 приказа Минобороны "О военно-врачебной экспертизе");
- лицами, которые ухаживают за совершеннолетним ребенком или другими родственниками с инвалидностью или недееспособностью;
- студентами, соискателями первого высшего образования на дневной или дуальной форме;
- учеными или преподавателями со ставкой не менее 0,75;
- лицами, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на фронте;
- военнослужащими, освобожденными из российского плена.
Как можно оформить отсрочку?
Сейчас в Украине действует существенно упрощенная процедура оформления отсрочек от мобилизации.
В 2026 году в большинстве случаев документ можно оформить онлайн через приложение Резерв+, или офлайн в ЦНАПах.
Справки об отсрочке с мокрой печатью заменили на электронный документ в приложении или его распечатанную копию.
Кроме того, отсрочки от мобилизации, основания для которых есть в государственных реестрах, будут продолжаться автоматически.